Paratici | “Dybala non andrà via in questa sessione di mercato”

(Di sabato 31 agosto 2019) Ai microfoni di Sky il ds della Juventus, Fabio. Sull’assenza di Chiellini e sulle possibili conseguenze sul mercato: “Intanto è chiaro che ci dispiace moltissimo per Giorgio, per la persona che è e l’importanza che ha nel club, non solo nella squadra, ma siamo una squadra attrezzata, una grande squadra con una grande rosa. Abbiamo giocatori e persone preposte a sostituirlo nel migliore dei modi” Ci saranno altre sorprese sul mercato? “Credo che per tutte le squadre il mercato sia lo stesso: non solo programmazione ma anche opportunità che si presentano in entrata e uscita poi ci sono gli imprevisti come quello di Chiellini ma succede a tutte. Quando ci sono delle partite nelladi mercato c’è un po’ più di agitazione ma noi siamo molto tranquilli. Opportunità in entrata e uscita ci sono sempre ma se non ci sono in questi giorni di mercato ...

FabrizioRomano : #Juve l’annuncio di Paratici: “Mi sento di escludere assolutamente una cessione di Paulo Dybala”. ???? @SkySport #calciomercato - forumJuventus : '#Dybala rimane con noi al 100%. La foto che ha dedicato a #Chiellini è la sintesi del suo amore per la squadra e d… - forumJuventus : Paratici pre #JuveNapoli: 'Escludo assolutamente una cessione di Dybala' ??? -