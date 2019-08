«L’ospite» di Duccio Chiarini | la disillusione amorosa ha la colonna sonora di Brunori Sas

Fonte : vanityfair

(Di sabato 31 agosto 2019) La fine di un amore non è né poetica né struggente. Non è né artistica né sognante, né unica né straordinaria. La fine di un amore è banale: sono le mutande comprate al mercato dalla mamma che improvvisamente non sopporti più di vedergli addosso. I suoi amici che dicono sempre le stesse cose. È un preservativo rotto. È il rendersi conto che la prospettiva di essere uniti per sempre non ti dà gioia ma voglia di scappare. È il volere di più di quello che hai, e sentirsi in colpa per il fatto di volerlo. È un fallimento. È la realtà che ti sbatte addosso. È farci i conti. Guido e Chiara sono una coppia stabile da anni, messa in crisi dalla possibilità di una paternità che non avevano messo in conto ma che diventa possibile a causa di un incidente di percorso. Ma mentre lui è felice di accogliere questo cambio di programma, lei viene assalita dai dubbi, non solo riguardo la gravidanza ma ...

Blutarsky72 : In sala L’ospite di Duccio Chiarini. “Chiarini riesce in un'impresa che non è da tutti: riesce a trasformare un s… - Ghigliottina : Al #cinema è uscito #LOspite, commedia agrodolce e delicata firmata @Ducciochiarini, regista, sceneggiatore e ideat… - v_senigallia : Il regista Duccio Chiarini in collegamento video presenta “L’Ospite” al Gabbiano -