LIVE US Open 2019 in DIRETTA | risultati 31 agosto | Andreescu batte Wozniacki Nadal

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Break e controbreak nel terzo set fra Andujar e Bublik: ora il punteggio è sul 2-1 per il polacco, ma lo spagnolo potrà servire per mettere a posto le cose. 21.46 Zverev e Bedene si sistemano sull’1-1 in questo inizio di secondo set. 21.43 SET– Lo spagnolo non sbaglia e si porta a casa anche il secondo parziale: ora è in vantaggio 6-3, 6-4. 21.42 Isner e Cilici sono ora sul 5-5. 21.38intanto è pronto a servire per il secondo set contro Chung. 21.35 SET BEDENE – Lo sloveno vince 7-6 (4) al tie break il primo set nei confronti di Zverev. 21.33 SET ANDUJAR – Lo spagnolo sale 2-0 su Bublik: i parziali sono 6-4, 6-3. 21.30 Zverev e Bedene vanno al tie break in questo primo set. 21.26 Isner-Cilic: non si rompe la parità. Nel primo set è 4-4. 21.23 Arriva perentorio il break di, che va sul ...

LegaSalvini : ??Primi effetti del “boicottaggio” della linea dura del Capitano sui porti chiusi. ??LIVE > trasferimento 70 immigr… - SassiLive : DARIO FAINI “DARDUST” LIVE ALLA CAVA DEL SOLE DI MATERA PER OPEN SOUND FESTIVAL: INTERVISTA PER SASSILIVE… - zazoomblog : LIVE US Open 2019 in DIRETTA: risultati 31 agosto Andreescu batte Wozniacki Goerges elimina Bertens. In campo Nadal… -