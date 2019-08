Conte accelera sul programma M5s e Pd parlano di passi avanti

Fonte : agi

(Di sabato 31 agosto 2019) Al termine di una giornata che era iniziata con un vertice al Quirinale col Capo dello Stato, Sergio Mattarella, il premier incaricato, Giuseppe, sembra più vicino a realizzare la sintesi tra le istanze di M5s e del Pd per la formazione del nuovo governo. Se ieri sera, dopo il durissimo intervento di Luigi Di Maio al termine dell'incontro dialla Camera, l'ipotesi di un fallimento definitivo e dello scioglimento delle Camere aveva ripreso quota, ora quella di un accordo è tornata ad essere la più plausibile. Lo confermano, oltre le dichiarazioni "in chiaro" fatte dai partecipanti al vertice di Palazzo Chigi tra le delegazioni di M5s, Pd e, anche quelle lasciate filtrare da entrambi le parti in causa. "", infatti, è stata la formula utilizzata sia in casa grillina che in quella dem per definire l'esito del vertice, con dei ragionamenti ...

