Solskjaer dà indicazioni di mercato | Darmian verso il… Parma | commento anche su Smalling

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 30 agosto 2019) “Non sono molti i giocatori inglesi che hanno avuto la possibilità di giocare in Italia, speriamo che torni un giocatore migliore”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Mster United, Ole Gunnarsul trasferimento di Chrisalla Roma.”E’ un’opportunità per Chris che si è venuta a creare negli ultimi due giorni. Con sei difensori centrali non avrei potuto garantirgli un posto in prima squadra”, ha spiegato questa mattinain conferenza stampa. “Matteopotrebbe partire. C’è stato un certo interesse per lui in Italia e vuole tornare a casa“. Si profila il ritorno in Italia per l’ex Torino, nelle ultime ore forte interesse da parte del. Infine sul passaggio di Alexis Sz all’Inter: “E’ stato qui per 18 mesi e per lui non ha davvero funzionato. Penso ...

