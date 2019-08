Rimini | abusi sessuali su 14enne | arrestato albergatore

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Marco Della Corte L'di 57 anni è statocon l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti del minorenne, ospite con i genitori presso l'hotel gestito dall'uomo Un notodi Miramare didi 57 anni è statoin data 29 agosto con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di un ragazzino, ospite con i suoi genitori presso l'hotel gestito dall'uomo, un quattro stelle. Il ragazzino avrebbe raccontato al padre di essersi addormentato in veranda e di avere subito gravi molestie da parte del 57enne. Il genitore del minore ha, di conseguenza, contattato i carabinieri, che hanno notificato al 57enne un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per rischio di reiterazione di reato, emessa dal Gip del Tribunale diBenedetta Vitolo su richiesta del pm Giulia Brandanini. L'episodio sarebbe accaduto durante la metà di ...

