Piacenza | coppia scomparsa | si cerca un bunker nei boschi | forse si tratta di sequestro

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Un centinaio di uomini sono impegnati, in una vasta area a ridosso delle colline piacentine, nella ridi Elisa Pomarelli, 28 anni, e del suo amico Massimo Sebastiani di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Nelle ultime ore hanno partecipato alle battute neiintorno a Sariano di Gropparello anche alcuni amici della. Insieme a loro Debora, la sorella di Elisa, che ha dichiarato al Corriere della Sera di essere convinta che la giovane non sia stata uccisa, ma sequestrata dal tornitore 45enne che è di casa in quelle zone impervie. La ragione sarebbe da rire nello strano rapporto tra i due che si conoscevano da tre anni: con ogni probabilità Massimo si era invaghito della ragazza che, invece, lo considerava solamente un amico. Gli inquirenti sono convinti che Sebastiani si nasconda in un rifugio segreto, una sorta diche avrebbe realizzato lui ...

