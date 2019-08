Nuova truffa su WhatsApp per rubare le carte di credito | attenzione a questo messaggio

Risparmiatori truffati - la Nuova procedura d’indennizzo? Siamo alle comiche : L’Italia ha, dopo la Grecia, la peggiore burocrazia d’Europa. Basti pensare agli adempimenti fiscali o a quelli per l’accesso alle prestazioni sanitarie che ciascuno di noi deve eseguire prima di ottenere quanto dovuto. Lungaggini amministrative, documenti ridondanti, procedure informatiche preistoriche, personale di bassa qualità sono tra le principali cause del “male assoluto” che ritarda lo sviluppo del nostro paese. Lo snellimento e la ...

Nuova ondata di SMS con il messaggio Euronics fake : truffa smentita ufficialmente : Arriva un'altra ondata di SMS oggi 20 agosto, in merito al presunto messaggio Euronics che ha come unico fine quello di organizzare una truffa nei nostri confronti. Si tratta chiaramente di un mittente fake, come è stato evidenziato anche dal sito debunking Bufale.net, considerando il fatto che l'azienda in questione non ha mai dato vita a concorsi che prevedono premi e relative comunicazioni nelle suddette modalità. O almeno non nell'ultimo ...

Bolletta Tim : Nuova truffa in circolazione - ecco il vademecum dell’azienda : Bolletta Tim: nuova truffa in circolazione, ecco il vademecum dell’azienda Bolletta Tim – Visti gli svariati tentativi di truffa ai danni dei clienti Tim la compagnia ha lanciato una vera e proprio contro-offensiva. L’invito ai clienti TIM è dunque di segnalare qualsiasi anomalia. “Ti informiamo – scrivono dalla compagnia – che abbiamo ricevuto varie segnalazioni di sospetti tentativi di truffa ai danni dei nostri ...

Allerta massima per la Nuova truffa Vodafone : operatore incolpevole - ma SMS pericoloso a luglio : Circola in queste ore una nuova pericolosa truffa Vodafone, anche se occorre dire subito che, esattamente come riportato lo scorso mese di dicembre con un articolo specifico, l'operatore sia del tutto innocente. Le segnalazioni oggi 25 luglio non sono isolate, ragion per cui occorre non lasciare nulla al caso. Come si manifesta e come riconoscerla? Proviamo ad analizzare tutte le informazioni disponibili fino a questo momento per limitare al ...

Diffidate da “Verifica i tuoi dati Vodafone” - è solo una Nuova truffa online : Una nuova truffa online prova a sottrarre i dati degli utenti Vodafone chiedendo la verifica dei propri dati e il caricamento dei propri documenti di identità. L'articolo Diffidate da “Verifica i tuoi dati Vodafone”, è solo una nuova truffa online proviene da TuttoAndroid.

Eliana Michelazzo - dalla Prati alla Nuova truffa. Periodo maledetto - quanti soldi le hanno portato via : Periodo maledetto per Eliana Michelazzo. L'ex agente di Pamela Prati, travolta dal caso Mark Caltagirone che ha portato alla luce anche il suo "fidanzato inesistente" Simone Coppi, è rimasta vittima di una nuova truffa. Qualcuno, come denunciato dalla stessa Michelazzo su Instagram (e poi dal settim

Diffusa la Nuova truffa Iliad : occhio alle offerte tramite telefonate - operatore non responsabile : Pare essere abbastanza Diffusa una nuova truffa Iliad, anche se occorre precisare da subito che la compagnia telefonica non abbia responsabilità dirette sotto questo punto di vista. Si tratta a conti fatti di una situazione che in qualche modo richiama quanto avvenuto settimane fa con Vodafone, come avrete notato tramite il nostro articolo, e che, per forza di cose, va affrontata con grande attenzione oggi 12 luglio affinché si eviti di andare ...

Nuova truffa a Roma : chiude la palestra Vip Sporting Palace Mantova : Dopo una settimana di vacanza torno a Roma per riprendere le buone abitudini, lunedì 1 luglio, si va in palestra. Lo Sporting Palace Mantova si trova in una zona centralissima della capitale, alle spalle di Piazza Fiume. Una palestra ben frequentata, tra attrezzi e piscina si vedono volti più e meno noti. Un posto accogliente, elegante, completo… chiuso. Sì, chiuso. Proprio così lo trovo il primo luglio senza aver minimamente sospettato ...