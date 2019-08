Maria Elena Boschi appoggia l' asse con i 5s | ma non ritira le querele | Sui

"Salvini è un uomo instabile" dice Maria Elena Boschi : “Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno. L'accordo è un mezzo per raggiungere questi obiettivi” va al punto e taglia corto Maria Elena Boschi, già ministro per le Riforme, in un'intervista a Il Messaggero. Per poi ascrivere il merito del successo alla proposta di Renzi e della sua componente per un governo Pd-M5s, dimostrando così “di anteporre l'interesse del ...

Giuseppe Conte e Maria Elena Boschi : secondo indiscrezioni i due sarebbero amici da tempo : In una giornata decisiva come oggi, in cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà con molta probabilità l'incarico per formare il nuovo governo dal presidente Sergio Mattarella, trapelano interessanti indiscrezioni, già circolate oltretutto nella primavera del 2018, a proposito di un'amicizia tra il premier Conte e l'ex ministro del PD Maria Elena Boschi, confermata in una dichiarazione dello scorso anno dall'ex segretario del PD ...

Governo - Maria Elena Boschi : «Non cerchiamo poltrone. Le querele ai grillini? Restano» : Maria Elena Boschi, alla direzione Pd c'è stata la standing ovation per Zingaretti. Come mai lei non si è alzata? È un segnale di cui il segretario deve tener...

Giuseppe Conte - "il premier amico di Maria Elena Boschi". Quella voce maliziosa : così è nato l'inciucio col Pd : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte, che alle 9.30 al Quirinale riceverà dal presidente Sergio Mattarella l'incarico-bis da premier. Dopo 14 mesi alla guida di un esecutivo con Lega e M5s, l'ormai ex avvocato del popolo cambia con disinvoltura casacca e al verde sostituisce il rosso del Pd. E allora

Maria Elena Boschi : ‘Accordo Pd-M5S per mettere in sicurezza risparmi degli italiani’ : Maria Elena Boschi vuole a tutti i costi che sia raggiunto un accordo politico tra il Pd e il M5S per dare vita ad un nuovo governo dopo la chiusura dell’esperienza di quello gialloverde. L’esponente renziana del Nazareno, intervistata dall’inviato della trasmissione di La7, In Onda, ha spiegato che il riavvicinamento con i finora odiati pentastellati è giustificato dalla necessità di mettere “in sicurezza i risparmi degli italiani”. ...

"E' Zingaretti ad aver detto no ad un Conte bis...". Maria Elena Boschi si smarca : “La trattativa la gestisce Zingaretti, sulla base della linea stabilita in direzione, ed è lui ad aver detto no all’ipotesi di un governo Conte bis”. Così Maria Elena Boschi avvicinata dall’Ansa al Ciocco, in Garfagnana, nell’ultimo giorno della scuola di politica di Matteo Renzi, risponde ad una domanda su un reincarico al premier dimissionario Giuseppe Conte, posto ieri da Luigi Di Maio a Nicola ...

Maria Elena Boschi spudorata : "5 Stelle incompetenti e incapaci ma ci servono per liberarci di Matteo Salvini" : Allearsi con gli «incompetenti» e gli «incapaci» pur di evitare un governo presieduto da Matteo Salvini. Non ha usato la diplomazia Maria Elena Boschi nel presentare le ragioni di una possibile alleanza giallo-rossa. Non curandosi di urtare la suscettibilità dei nuovi potenziali alleati, l'ex minist

Maria Elena Boschi e Matteo Renzi non saranno nel governo PD – M5s : Maria Elena Boschi non è tra i nomi che potrebbero entrare in un governo di legislatura fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La conferma arriva direttamente dalla deputata del Partito Democratico con una breve dichiarazione rilasciata prima di entrare nella direzione nazionale del partito, che ha dato il definitivo via libera al segretario Nicola Zingaretti affinché verifichi l’esistenza di una maggioranza alternativa a quella che ...

Maria Elena Boschi ministro - tutto vero. Il piano diabolico per fregare Renzi (a spese nostre) : Riportare Maria Elena Boschi nella squadra dei ministri del governo Pd-M5s, per evitare brutte sorprese da Matteo Renzi. È il messaggio nascosto nell'intervista di Francesco Boccia a Repubblica. Sull'inciucio grava il sospetto che il vero obiettivo dell'ex premier sia quello di allontanare il voto a

Maria Elena Boschi - foto sexy 'Salvini - sarei una mummia?'/ 'Con Di Maio? Mai!' : Maria Elena Boschi posta una foto in bikini e risponde per le rime a Matteo Salvini: 'non sono una mummia'. Non mancano i commenti sul web...

Maria Elena Boschi in bikini replica a Matteo Salvini : “Io una mummia? Bacioni dal mio sarcofago” : “CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago“. È la risposta che Maria Elena Boschi a dato sui social a Matteo Salvini, replicando per le rime via Twitter all’attacco del vicepremier che l’aveva definita “una mummia che vuole tornare al governo”. Nel farlo, la deputata del Pd ex ministro delle Riforme del governo Renzi ha pubblicato anche una sua foto in costume con le ...

