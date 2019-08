Mantova | accende la luce e la cucina esplode

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 30 agosto 2019) Valentina Dardari La donna è ora ricoverata a Verona in gravi condizioni. All'origine una perdita di gas. Illesa la madre 90enne che abita al piano superiore Paura in provincia didove è avvenuta una violenta esplosione. Una 67enne, ora ricoverata in gravi condizioni, avrebbe acceso laine sarebbe stata investita da una terribile esplosione. La causa sarebbe dovuta a una fuga di gas. Il fatto è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 29 agosto, in via Chiesa al civico 10 a Voltana, comune in provincia di. Erano circa le 10 quando Maria Rossetti si è diretta in, al piano terra della sua abitazione, e ha acceso l’interruttore della. Immediatamente è stata investita dalle fiamme e da un boato. La deflagrazione ha frantumato i vetri dell’appartamento e divelto due porte. Per fortuna non è stato raggiunto il primo piano dello ...