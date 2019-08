La Vita in Diretta | Cuccarini e Matano in riunione | Convertini e Marzoli “sfrattati”

Bake Off Italia 7 - anticipazioni e diretta prima puntata : tutte le novità : La settima stagione di Bake Off Italia è pronta a essere infornata da Real Time in questo caldissimo venerdì 30 agosto 2019 alle 21.10 sul canale 31 del DTT. Primo programma dell'autunno 2019, Bake Off Italia 7 inaugura di fatto la stagione tv con la sua ricetta volutamente tradizionale, con una leggera spolverata di novità in superficie.prosegui la letturaBake Off Italia 7, anticipazioni e diretta prima puntata: tutte le novità pubblicato su ...

I retroscena di Blogo : al vie le riunioni di Vita in diretta con Matano - Cuccarini e Banfi : Mentre la data del 9 settembre si avvicina velocemente, dopo le vacanze estive, sta iniziando a prendere corpo la nuova edizione della Vita in diretta. Come è noto infatti, da lunedì 9 settembre, torna su Rai1 il popolare contenitore di informazione e di intrattenimento e torna con una coppia nuova di zecca alla sua guida. La Vita in diretta, Alberto Matano: "Lorella Cuccarini? Feeling, siamo ...

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

Governo - diretta : Conte : «Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte : «Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Via alle consultazioni - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Via alle consultazioni - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Delrio : “Siamo d’accordo con il M5s su revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

La Vita in Diretta - brutta voce : "Ai piani alti Rai preoccupati per Lorella Cuccarini - così..." : Sembrava tutto definito in casa Rai, il promo di La Vita in Diretta è già in onda da settimane, eppure, da quanto si apprende da Dago, in Viale Mazzini ci sarebbe grande preoccupazione. La conduzione del programma, che sarà diretto competitor di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D'Urso, è stata

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Consultazioni dalle 15.20 - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Consultazioni dalle 15.20 - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». Oggi consultazioni con i partiti : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Alberto Matano : «Mi dispiace che Lorella Cuccarini debba subire certe critiche. A La Vita in Diretta racconteremo l’Italia reale» : Alberto Matano e Lorella Cuccarini Congedato momentaneamente il pubblico del TG1, Alberto Matano è pronto per condurre la nuova edizione de La Vita in Diretta. Il giornalista calabrese, da lunedì 9 settembre, sarà infatti alla guida del contenitore quotidiano di Rai1 in coppia con Lorella Cuccarini. In un’intervista concessa a Chi, Matano ha spiegato come si sta preparando per affrontare l’inedita esperienza lavorativa, riservando ...