iPhone | scoperta una falla che consentiva accesso a foto | password e messaggi da anni

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) Il team sicurezza di Google ha scoperto unadentro iOS chedi avereall'semplicemente visitando uno specifico sito. Secondo quanto riportato da Ian Beer, ricercatore di Google Project Zero, il malware era in grado di installarsi nel sistema operativo senza richiedere alcuna interazione con l'utente: bastava visitare uno dei siti web compromessi e gli hacker avevanoe a tutti i dati contenuti nelle applicazioni installate. Ogni 60 secondi, il malware aggiornava la posizione del telefono e inviava tutti i dati sul telefono: dai codici per entrare nel conto corrente, ai dati della carta di credito, fino alle chat di Whatsapp, telegram e iMessage, oltre alla rubrica e al database di Gmail. Unadi una portata tale da poter essere considerata la più grave vulnerabilità maiall'interno di un. Google ha ...

SkyTG24 : IPhone hackerati per due anni da siti malevoli: la scoperta di Google - Italia_Notizie : La scoperta dei ricercatori di Google: iPhone hackerati - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: IPhone hackerati per due anni da siti malevoli: la scoperta di Google -