Earth Defense Force 2025 e la prima stagione di Hitman nei Games with Gold di settembre

Earth Defense Force 2025 e la prima stagione di Hitman protagonisti dei Games with Gold di settembre : Qualche ora fa Microsoft ha annunciato la lista dei titoli che faranno parte dei Games with Gold di settembre, vediamoli insieme. Su Xbox One, gli abbonati al Live Gold potranno mettere la mani su Hitman: The Complete First Season, sarà disponibile dal 16 settembre al 15 ottobre mentre Earth Defense Force 2025 sarà disponibile al download per Xbox One ed Xbox 360 dal 2 settembre al 16 dello stesso mese. Al momento potete ancora scaricare ...