È tempo di derby nella capitale | Lazio-Roma live su Sky

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 30 agosto 2019) dove vedereTv streaming. Il campionato di Serie A 2019-2020 è solo agli inizi, manostraè giàdi, una gara che non può mai essere considerata come tutte le altre ma che, indipendentemente dalla posizione in classifica delle due squadre, nessuna delle due squadre vuole perdere. Tra i giallorossi … L'articolo Èdisu Sky

OptaPaolo : 0 - Era dal derby di ottobre 2018 contro l'Inter che il Milan non chiudeva un primo tempo di Serie A senza effettua… - nullanullino : Buongiorno stasera è già tempo di derby - rapanui061 : @Formigoal Uno dei piu bei derby di sempre. Primo tempo da favola ! -