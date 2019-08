Due volti noti nei film di The Walking Dead? Chandler Riggs e Lennie James pronti a

Caldo anomalo in Alaska : crolla parte di un ghiacciaio - travolti (ma salvi) Due canoisti : L'anomala estate dell'Alaska prosegue purtroppo senza intoppi: le temperature sono decisamente superiori alle medie del periodo dall'inizio dell'estate ad eccezione di qualche breve fase più fredda...

Un impatto tremendo. Coinvolti Due giovanissimi di 13 e 17 anni : le loro condizioni : Nuovo drammatico incidente sulle strade italiane. Questa settimana è colpita soprattutto la Lombardia dove sono addirittura due i sinistri mortali registrati in pochissime ore. La provincia è quella di Monza e Brianza e i Coinvolti sono due giovanissimi: il primo di tredici e il secondo di diciassette anni. L’incidente ha avuto luogo a Cesano Maderno, dove una moto e un’auto si sono scontrati in un impatto tremendo. È accaduto tutto poco prima ...

Tragedia nelle acque di Ortona - Due fratelli muoiono travolti dalle onde : Chieti - Sono morti i due ragazzini di 11 e 14 anni dispersi in mare ad Ortona, nel Chietino. I corpi sono stati rinvenuti su una scogliera frangiflutti, in due punti distinti, ma a pochi metri di distanza una dall'altro. I due stavano facendo il bagno con il padre, quando tutti e tre sono stati visti in difficoltà nel mare agitato. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei due ragazzini si erano perse le tracce. Sul posto ...

“Bilancio tragico”. L’impatto è stato devastante : Due mezzi coinvolti : Dramma nei pressi di Cosenza. Un furgone cassonato di proprietà della provincia di Cosenza e un’auto si sono scontrate frontalmente. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 67 anni, è morto sul colpo per via delle gravi ferite riportate. Gravi i due occupanti della furgone, due operai dell’ente Provincia settore viabilità, in quel momento in servizio e diretti verso Camigliatello nel territorio silano. A raccontare la cronaca della tragedia è il ...

Bologna - incidente a Borgo Panigale : Due operai travolti e uccisi da un tir : Ancora un incidente mortale sulla A14 a Bologna, proprio nei pressi di Borgo Panigale, non lontano dall'aeroporto del capoluogo emiliano. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, ieri notte un tir ha travolto due operai che stavano allestendo un cantiere. Alla guida del mezzo pesante c'era un cittadino albanese, che da tempo risiedeva nel bolognese: lo stesso avrebbe 62 anni. Le vittime sono Antonio Petruzzelli, un 38enne ...

Incidente sull'A12 - Due poliziotti e un operaio travolti da tir : Incidente sull'A12, due poliziotti e un operaio travolti da tir In gravi condizioni l'operatore del soccorso stradale investito insieme a due agenti della polizia stradale mentre prestava soccorso a un automobilista Parole chiave: genova ...

Incidente sulla A14 si trasforma in tragedia - morto uno dei Due operai coinvolti : Chieti - E' morto l'operaio ricoverato in condizioni disperate dopo dell'Incidente stradale accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 16, al chilometro 438 della corsia nord della A14, a poca distanza dal casello Vasto Nord. I due operai erano stati investiti da un tir mentre sistemavano dei birilli per dividere la linea di mezzeria della carreggiata. Le condizioni del deceduto erano state considerate subito gravi, ed era stato ...

Carabiniere ucciso a Roma - fermati Due cittadini Usa. Uno di loro ha confessato : “L’ho accoltellato io”. Forse ci sono altri coinvolti : Due 19enni americani fermati e tanti dubbi da sciogliere per gli inquirenti. Uno di loro, a tarda serata, ha ceduto: “sono stato io ad accoltellarlo”. È a una svolta decisiva l’inchiesta sull’omicidio del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, di 35 anni, ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì con otto coltellate. I due ragazzi sarebbero in Italia per una vacanza-studio con la John Cabot ...

Torino. Due ventenni travolti e uccisi a Lazise : Tragedia della strada nel Veronese. Un trentino di 64 anni, in auto insieme a sua moglie, ha travolto e ucciso