Cast e personaggi di Carnival Row oggi su Amazon Prime | la trama del fantasy con Orlando

Da Stars Hollow a Mrs. Maisel - un personaggio di Una mamma per amica entra nel Cast : The Marvelous Mrs. Maisel e Gilmore Girls (Una mamma per amica) sono due serie tv sorelle, nel senso che hanno in comune la loro creatrice Amy Sherman-Palladino. E Amy non nasconde l’attaccamento che ha ancora per gli attori di Una mamma per amica tanto che li vorrebbe nella sua nuova creatura quella fantastica signora Maisel giunta alla sua terza stagione (in arrivo il 6 dicembre su Amazon Prime Video). Gilmore Girls, nuova stagione: ...

Tredici 3 è su Netflix : Cast e personaggi della nuova stagione dicono addio al suicidio di Hannah Baker : Tredici 3 è su Netflix oggi, 23 agosto, con i suoi Tredici episodi. Sembra un gioco di parole ma non lo è perché gli abbonati della piattaforma dalle nove di questa mattina potranno iniziare la loro maratona concentrandosi su un nuovo mistero, un altro "caso" da risolvere. Messo da parte per sempre il suicidio di Hannah Baker che ha tenuto compagnia al pubblico per le prime due stagioni della serie, Tredici 3 si concentrerà su un omicidio già ...

The Sinner 3 : Cast e personaggi della terza stagione : The Sinner 3 si prepara alla sua terza stagione e ritornerà presto su USA Network. Al centro della serie troveremo ancora una volta Harry Ambrose, il detective interpretato da Bill Pullman che abbiamo conosciuto fin dal debutto. Il cast di The Sinner 3 potrà contare anche su altri attori, alcuni svelati negli scorsi mesi e altri confermati in questi giorni. Fra le new entry troveremo Eddie Martinez, Parisa Fitz-Henley e Jessica Hecht: quali ...

Cast e personaggi di Mindhunter 2 ora su Netflix : la serie di David Fincher si spinge oltre con Charles Manson : Cast e personaggi di Mindhunter 2 sono pronti a conquistare gli abbonati Netflix con soli otto episodi, due in meno rispetto alla prima stagione, ma una serie di novità importanti. Dimenticate l'antipasto dei primi episodi, adesso la serie creata da David Fincher è pronta ad andare oltre superando i limiti e mettendo in mezzo anche Charles Manson e David Berkowitz. Il progetto di Holden Ford (Jonathan Groff) e del suo partner Bill Tench (Holt ...

Svelati trama - Cast e personaggi di Away di Netflix - la serie con Hilary Swank in missione su Marte : Tra i progetti più ambiziosi della piattaforma per il 2020, Away di Netflix si presenta con un cast di tutto rispetto capitanato da Hilary Swank e Josh Charles. Away è la storia di Emma Green, un'astronauta americana che deve trascurare suo marito e sua figlia adolescente per guidare una squadra spaziale internazionale che intraprende una missione insidiosa, il primo approdo umano su Marte. Non solo una serie su missioni spaziali e ...

Cast e personaggi di Glow 3 su Netflix dal 9 agosto - le gloriose lottatrici del wrestling ripartono da Las Vegas : Le gloriose lottatrici del wrestling sono tornate: Cast e personaggi di Glow 3 debuttano dal 9 agosto su Netflix con il nuovo ciclo di episodi, 10 per l'esattezza. La terza stagione vedrà le protagoniste cercare di sbarcare il lunario a Las Vegas mettendo in scena uno show completamente inedito. Il tema principale resta l'emancipazione femminile che mai come prima verrà messa a nudo tra i palcoscenici sfavillanti del casinò e del dietro le ...

Cast e personaggi de Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix dal 9 agosto : più azione nel melò femminista spagnolo : Dal 9 agosto sono disponibili gli episodi de Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix: Las Chicas del Cable, la prima serie spagnola originale della piattaforma streaming, è tornata con una quarta stagione all'insegna dell'azione, della battaglia politica e del dramma sentimentale per le protagoniste che continuano a lottare per i loro diritti e la loro libertà. Ambientato nella Madrid del 1931, questo dramma storico dall'impronta femminista ...

Cast e personaggi di Station 19 su Canale5 - lo spin-off di Grey’s Anatomy sui pompieri in onda dal 7 agosto : Con una programmazione alquanto discutibile, debutta in prima visione in chiaro Station 19 su Canale5: da mercoledì 7 agosto, l'ammiraglia Mediaset trasmette la prima stagione dello spin-off di Grey's Anatomy, dedicato ai pompieri dell'omonima caserma di Seattle, ispirata alla vera "Station 20" situata sulla 15th Avenue West della città. Nata da una costola del medical drama più longevo della tv, questa serie dall'universo narrativo ...

Cast e personaggi di Velvet Collection 2 al via su Rai1 il 6 agosto : ultima stagione per Clara e i suoi amici : Il capitolo finale di una delle serie più amate sbarca in Italia: Cast e personaggi di Velvet Collection 2 andranno in onda da oggi, 6 agosto, su Rai1, raccontando l'epilogo della storia di Clara e i suoi. Alcuni dei personaggi che abbiamo conosciuto anni fa nella serie originale Velvet, hanno continuato ad intrattenere il pubblico con questo piccolo spin off che è durato per due stagioni incentrandosi sul rapporto tra Clara e Mateo e tutti ...

Élite 2 su Netflix dal 6 settembre - Cast e personaggi : si torna a scuola tra delitti e segreti : Dopo il successo della prima stagione, da venerdì 6 settembre arrivano i nuovi episodi di Élite 2 su Netflix. Gli alunni del prestigioso liceo de Las Encinas inizieranno un nuovo anno scolastico tra i banchi di scuola, cercando di tornare alla normalità dopo la morte di Marina Nunier (Maria Pedraza), che porta dietro di sé una scia di segreti dal peso quasi insostenibile. La prima stagione si era conclusa proprio con la rivelazione ...

Cast e personaggi di Spirito Libero dal 6 agosto su Canale5 : intrighi e giochi di potere nella miniserie : Tutto è pronto per il debutto di Cast e personaggi di Spirito Libero in onda da oggi, 6 agosto, su Canale5. La miniserie austriaca è pronta a tenerci compagnia in questo mese vacanziero all'insegna di intrighi, giochi di potere e buoni sentimenti con tre episodi a settimana al martedì sera a partire proprio da oggi. Al centro della storia c'è Alexandra (interpretata da Julia Franz Richter), una giovane operaia orfana che a 24 anni viene ...

Trama - Cast e personaggi di Caccia al Ladro : su Paramount Network la serie TV ispirata al capolavoro di Hitchcock : Le serate di mercoledì avranno un nuovo sapore con il cast e personaggi di Caccia al Ladro. Mercoledì 31 luglio debutta la nuova serie TV di Paramount Network ispirata al film capolavoro di Alfred Hitchcock. La storia è suddivisa in 10 episodi per una coproduzione di Latin America, Italia, Spagna e di Viacom International Studios. All'attore argentino Pablo Echarri spetterà il compito di ricoprire il ruolo che fu di Cary Grant nel film, ...

Saw 4 : tutti i dettagli su trama - Cast e personaggi (con SPOILER) : Saw 4 è il quarto capitolo dell’omonima saga con protagonista il personaggio del terrificante Enigmista. La regia viene affidata ancora una volta a Darren Lynn Bousman, ormai considerato un veterano della serie di pellicole. In questo nuovo lavoro, la narrazione si concentra su alcuni eventi paralleli al capitolo precedente e in particolare svela diversi retroscena della vita di John Kramer prima della sua nascita come Jigsaw. La sinossi ...

Trama - Cast e personaggi di Orange Is the New Black 7 - tutto sull’ultima stagione per le detenute di Litchfield : Orange Is the New Black 7 debutterà su Netflix il 26 luglio. L'ultima stagione del drama di Jenji Kohan sulle detenute del carcere di Litchifield è pronta a ripartire dai personaggi e dagli interpreti della scorsa stagione, ad eccezione di Henny Russell e Mackanzie Phillips. Le loro Carol e Barbara, infatti, sono morte nel finale della scorsa stagione. Uno dei punti fondamentali da sviluppare nei nuovi episodi sarà il rilascio di Piper ...