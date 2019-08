Apple presenterà iPhone 11 il prossimo 10 settembre | ecco cosa aspettarsi

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 30 agosto 2019) I nuovi2019 saranno presentati il10nel corso del consueto evento autunnale targatoall'interno dello Steve Jobs Theatre a Cupertino, in California. A ufficializzare la data del keynote è statastessa inviando ai media e ai propri dipendenti l'invito ufficiale ad assistere al lancio. Nell'immagine usata per l'evento,ha scelto di inserire il proprio logo scomposto in 5 colori e potrebbe includere un'anticipazione sui prodotti in arrivo: potrebbe far pensare al ritorno della mela morsicata color arcobaleno (in stile anni 90), indicare l'arrivo del microLED, una nuova tecnologia che potrebbe prendere il posto dell'OLED o riferirsi a nuove colorazioni in arrivo sui nuovi. Quel che è certo è cheha tante cartucce da sparare nel corso del keynote del 10: sicuramente ...

AppleNews_it : RT @rafbarberio: #Apple presenterà l'iPhone 11 il 10 settembre, ma occhi puntati su #AppleTV - rafbarberio : #Apple presenterà l'iPhone 11 il 10 settembre, ma occhi puntati su #AppleTV - AppleNews_it : RT @Key4biz: Come sarà il nuovo iPhone? #Apple #iPhone11 #AppleEvent #AppleTV -