US Open 2019 | Novak Djokovic supera in tre set Juan Ignacio Londero e i problemi alla

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019)accede al terzo turno degli US. Il serbo, numero 1 del mondo, regola in tre set l’argentinocon il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-1, e attende ora uno tra il connazionale Dusan Lajovic e l’americano Denis Kudla, tra le molte vittime di quella pioggia che non ha fermatoe i pochi che si sono potuti permettere di giocare sotto i tetti dei due campi principali. Una notte un po’ complicata, quella del nativo di Belgrado, colpito da qualche problemaspsinistra. Iperiniziano subito, quando va sotto di un break e realizza che “El Topo” non è certo un tipo dai facili timori. Sul 2-3 il serbo chiama un medical time out per alleviare i dolorispsinistra e farsi applicare una crema, poi recupera lo svantaggio in un game di 14 punti esesta opportunità. Il punto di svolta del ...

ArthurWeint : In verità, San Paulo non è calata nell’oscurità per i forti venti che hanno trasportato nel cielo i fumi di un ince… - Internazionale : Sul caso Open Arms il pm di Agrigento ha impiegato un paio d’ore a prendere una decisione che per giorni il governo… - LegaSalvini : GAIANI: ACCOGLIERE I CLANDESTINI DI OPEN ARMS INCORAGGERÀ I TRAFFICANTI E INCENTIVERÀ NUOVI FLUSSI ILLEGALI -