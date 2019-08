The Sinking City per Nintendo Switch si mostra in un primo ed oscuro video di gameplay

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019) Attraverso un comunicato stampa Frogwares ha pubblicato undidella versione perdi The. Il gioco sulla console ibrida è stato modificato e migliorato in base ai feedback dei giocatori."Abbiamo fatto del nostro meglio per ottimizzare il gioco e assicurarci che girasse a 30 frame stabili. Abbiamo anche migliorato un po' il combattimento per avere più realismo. Le armi ora hanno un miglioramento sonoro, un rinculo migliorato e nuovi effetti visivi. Abbiamo anche fatto del nostro meglio per migliorare il gioco grazie al feedback delle persone. Quindi cose come l'IA dei passanti è stata modificata assieme ai miglioramenti generali e alla correzione dei bug", ha dichiarato Serge Chervonnyi, producer del gioco.Il team ha inoltre prestato particolare attenzione a rendere il gioco disponibile in più lingue con un doppiaggio in inglese, francese, ...

Eurogamer_it : #Frogwares ha pubblicato il primo video di gameplay di #TheSinkingCity. - la_gata_lova : Jakarta, the fastest-sinking city in the world - BBC News ?@AndreaVicere? così pare... impressionavate - GamesMisterp : The Sinking City - Parte 4 - Investigiamo sulla Spedizione -