“Occorre conquistare gli italiani altrimenti Salvini e tutto il centrodestra avranno

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Occorregliildavanti una prateria. La loro propaganda sarà martellante. E c’è alle porte la sfida più importante: le Regionali in Toscana e in Emilia-Romagna. Sevincesse in Emilia-Romagna, il giorno dopo il Pd si scioglierebbe come neve al sole”. E’ preoccupato il professor Massimo Cacciari, filosofo e politico, ex sindaco di Venezia, per come è andato formandosi questo governo. Un anno fa faceva il tifo per un’alleanza tra M5S e Pd, ma oggi “questo governo non nasce dopo un serio lavoro preparatorio” analizza il professore in un’intervista a La Stampa.“Occorre lavorare a fondo, con iniziative di base, per arrivare qui dove siamo arrivati” prosegue Cacciari, il quale ritiene che “ora la cosa peggiore sarebbe ...

