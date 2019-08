L’app Microsoft Outlook ottiene il supporto alla S Pen e la Modalità scura

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 29 agosto 2019) Con l'ultimo aggiornamentoha aggiunto ilS Pen all'appper Android e ora gli utenti del Galaxy Note conversione 3.0.131 e successive possono utilizzarla in modo simile all'app Samsung Email, inoltre il colosso di Redmond ha iniziato a implementare laper le sue app mobilisu Android, iOS e Office.com. L'articolo L’appilS Pen e laproviene da TuttoAndroid.

Vittorino1806 : Oggi 'Microsoft' ha annunciato l'intenzione di introdurre la 'Dark Mode' sulle app 'Office' per dispositivi iOS qua… - HTNOVO : #Microsoft annuncia la Dark Mode per Office su #Android, #iOS e #Web: Microsoft annuncia l… - MarcoCHardware : RT @HDblog: Windows 10: l'app Your Phone ('Il tuo telefono) è down da qualche ora -