Versa acido nella vasca sbagliata di una piscina | otto intossicati tra cui un neonato

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Hato da una cisterna dell’per la puliziadi unadi Casteggio (Pavia); un errore non da poco visto che ha causato un’intossicazione a 7 adolescenti e a un. Per questo, con le accuse di lesioni colpose e omissione di soccorso, i carabinieri hanno denunciato un autotrasportatore di 64 anni della provincia di Alessandria. I medici del 118 sono intervenuti sul posto per soccorrere i sette ragazzi e ilche accusavano bruciore agli occhi e irritazioni alle vie respiratorie. Laè stata temporaneamente chiusa per poter ripristinare le condizioni di sicurezza. L'articolodi unatra cui unMeteo Web.

milano24 : Pavia, versa l'acido per la pulizia nella vasca sbagliata della piscina: otto intossicati, denunciato un 64enne Un… - ilmessaggeroit : Versa acido nella vasca sbagliata, 7 bambini e un neonato intossicati in piscina -