Sandra Milo ha ritrovato l’amore con un’uomo più giovane di lei

Sandra Milo ha un nuovo amore - di 37 anni più giovane. Lui : “Mi piace da pazzi. La differenza di età? Lei ha la freschezza di una giovane donna” : Lei ha 86 anni, lui sulla carta d’identità ne indica 49. Una differenza d’età notevole, precisamente 37 anni, tra Sandra Milo e il suo nuovo fidanzato Alessandro Rorato. Una storia raccontata dal settimanale Novella 2000 che svela che i due si sono conosciuti in occasione dell’ultimo compleanno dell’attrice durante una cena al Casinò di Venezia. L’imprenditore, proprietario di un famoso ristorante a Treviso, ha ...

Sandra Milo incidente a Io e te/"Mi fa male l'orecchio" - nuovo amore in suo soccorso? : Sandra Milo, incidente in diretta a "Io e te". Pierluigi Diaco rivela che le è caduta una perla nell'orecchio. "Mi fa male. E lui ha battuto la testa".

Sandra Milo/ 'Per amore ho rinunciato a tanto. I problemi finanziari? Sto risolvendo' : Sandra Milo si racconta al settimanale In Famiglia: 'L'amore? È tutto ciò che conta, ho rinunciato al cinema due volte e non mi sono pentita'

Sandra Milo - ballo sensuale su Instagram/ Video - il web : 'che mito - una grande donna' : Sandra Milo accetta la challenge lanciatale da Cristian Imparato e, su Instagram, si lascia andare ad un ballo sensuale conquistando il web, Video.