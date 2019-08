Migranti | la nave Mare Jonio salva il gommone dei bambini Salvini le vieta

Migranti - sulla nave Mare Jonio è emergenza : “Non abbiamo più acqua”. Casi di scabbia a bordo : È emergenza igienico-sanitaria a bordo della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, dove ci sono ancora 34 dei 98 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. Dopo il divieto di ingresso in Italia firmato da Salvini, Toninelli e Trenta, solo donne e bambini sono stati fatti sbarcare a Lampedusa, ma sull'imbarcazione la situazione degenera: "Non c'è acqua dolce né potabile. Ci sono Casi di scabbia. Necessario ed urgente ...

Migranti : appello Mediterranea - 'Non abbiamo più acqua sulla nave' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - “Questa mattina alle 9, il personale sanitario di bordo di nave Mare Jonio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria. In particolare, a destare allarme è la mancan

64 Migranti a bordo della nave Mare Jonio sono stati fatti sbarcare a Lampedusa : A Lampedusa sono stati fatti sbarcare 64 migranti che si trovavano a bordo di Mare Jonio, la nave del progetto umanitario Mediterranea che mercoledì mattina aveva soccorso circa cento persone al largo della Libia e questa mattina era arrivata al largo

Open Arms - gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare : “Migranti trattenuti contro volontà - ma l’ong non è responsabile” : sequestro convalidato, ma senza trattenere la nave. Così ha deciso il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, in merito alla vicenda Open Arms, l’imbarcazione della ong spagnola rimasta bloccata in mare per 19 giorni. Secondo il giudice, infatti, “sussiste il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici ufficiali in corso di identificazioni”, ma “non sussistono esigenze probatorie anche in ...

Migranti : Gip convalida sequestro Open Arms ma dissequestro la nave : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Il gip del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha convalidato il sequestro della nave Open Arms disposto lo scorso 20 agosto dal Procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella ma nel contempo ha disposto il dissequestro della nave spagnola e la rest

Migranti - Salvini blocca la nave Mare Jonio al largo di Lampedusa : 78 persone sbarcano in autonomia : «Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le...

Migranti - da Viminale ok a sbarco di donne - bambini e malati dalla Mare Jonio : “Ma la nave resta fuori dalle nostre acque” : donne, bambini e malati possono sbarcare. Per gli altri resta il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Il Viminale dà l’ok allo sbarco dalla nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Human, che nei giorni scorsi ha prestato soccorso ai 99 Migranti salvati dalla Eleonore della ong francese Lifetime. “Come sempre fatto in passato, potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso ...

Migranti - Salvini blocca la “nave dei bambini” a largo di Lampedusa. Il parroco : “Incomprensibile” : La denuncia su Facebook di Mediterranea Saving Humans. A bordo della nave ci sono 22 minori e diverse donne, tra cui otto donne in stato di gravidanza. Nel frattempo nella notte sono sbarcate 78 persone, siriani e cittadini del Bangladesh, provenienti dalla Libia, con uno sbarco autonomo.Continua a leggere

Migranti : Mediterranea - 'Viminale blocca nave bambini a 13 miglia Lampedusa' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "ll Viminale blocca la nave dei bambini a 13 miglia da Lampedusa. Alle ore 6 di questa mattina la Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa". Lo rende noto Mediterranea Saving Humans. "Ieri sera alle 23.37 è stato notificato il decre

Migranti - nessun porto per la "nave dei bambini" : c'è la firma di Toninelli e Salvini : A bordo quasi 100 Migranti, tra cui 22 minori e 8 donne incinte. Rotta verso Lampedusa. Cecilia Strada: "Sapete qual è il...

Migranti : Guardia costiera - 'non coordiniamo noi evento Sar nave Mare Jonio' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "In merito alle dichiarazioni della Ong Mediterranea Saving Humans, circa l'assunzione di questo Imrcc del coordinamento dell’operazione di soccorso effettuata questa mattina dalla nave Mare Ionio, si precisa che questo Imrcc non ha mai assunto il coordinamento dell'ev

