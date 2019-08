Mattarella non darebbe l' incarico a Conte in caso di voto online del M5S su Rousseau

Enrico Mentana : "Il Pd ha chiesto la moral suasion di Sergio Mattarella. Non si fa" : Alessandra Sardoni, in collegamento con Enrico Mentana, su La7, dà un'indiscrezione clamorosa in diretta. Secondo alcune voci raccolte al Quirinale, il Pd avrebbe chiesto l'intercessione di Sergio Mattarella affinché il Movimento 5 stelle abbassi le pretese e riparta la trattativa per un governo gia

Antonio Socci : "Sinistra illusa - Sergio Mattarella non tifa per l'accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle" : In queste ore frenetiche - com'era prevedibile - c'è chi prova a tirare per la giacca il presidente Mattarella attribuendo a lui pensieri e progetti propri. Sperando così di "indirizzare" le cose. In particolare c'è chi diffonde l'idea che il capo dello Stato desideri che sia siglato il papocchio Pd

Sergio Mattarella - se non ci sarà una intesa farà consultazioni lampo : La situazione dovrà essere chiara entro lunedì sera, il 26 agosto. Perché Sergio Mattarella non permetterà che il secondo giro di consultazioni, che terrà marteì e mercoledì, sia una inutile farsa. Le tre ipotesi, nuovo governo M5s-Pd, ritorno di un esecutivo giallo-verde, nuove elezioni, sono sempr

Perché Mattarella non vuole “contratti” : I vari tentativi ermeneutici che si avventurano a dare interpretazioni sofisticate alla decisione di Sergio Mattarella di concedere qualche giorno al Movimento cinque stelle Perché presenti una proposta di soluzione della crisi sono forse un po’ superflui. Il capo dello Stato, seguendo la Costituzio

Consultazioni - M5S e Lega da Mattarella - Salvini : 'Pronto a ripartire - non porto rancore' : Seconda giornata di Consultazioni al Quirinale. Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) è stata la prima a salire al Colle. Poi, è stato il turno della deLegazione extra parlamentare del Pd (guidata da Nicola Zingaretti) e di Forza Italia. Infine, sono stati ricevuti i protagonisti di questa crisi di governo: il ministro leghista Matteo Salvini (che si è detto pronto a ripartire) e il leader pentastellato Luigi Di Maio che ha proposto un programma di ...

Mattarella richiama i partiti : “Decisioni chiare e tempi brevi. Altrimenti si vota - ma non è decisione da assumere alla leggera” : “La crisi va risolta all’insegna di decisioni chiare e in tempi brevi”. Altrimenti, si tornerà alle urne, ma “non è una decisione da assumere alla leggera”. Il presidente della Repubblica ha chiuso il primo giro di consultazioni annunciando che darà altro tempo ai partiti, ma non ha nascosto la preoccupazione e la diffidenza per una situazione complessa. Sergio Mattarella, come già fatto trapelare dai suoi ...

Crisi di governo - perché Mattarella non è riuscito ancora a trovare una soluzione : Con un breve ma fermissimo messaggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso altri 5 giorni di tempo ai partiti per trovare una quadra che consenta di formare una nuova maggioranza in Parlamento. Martedì nuove consultazioni, senza un accordo forte fra M5s e PD o M5s e Lega si potrebbe andare subito a nuove elezioni.Continua a leggere

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Silvio Berlusconi da Mattarella - consultazione record : Forza Italia non conta ma il Cav sta dentro un'ora : Quasi un'ora di consultazione al Quirinale. Un piccolo record. Silvio Berlusconi è salito al Colle per esporre al presidente Sergio Mattarella la posizione di Forza Italia. Insieme alla delegazione azzurra composta dal vicepresidente Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Mariastella Geli

Governo - il Pd apre al M5s ma dice no a un Conte bis | Salvini : inciucio | Pressing di Mattarella - iniziate le consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Zingaretti apre alla trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato. I pentastellati si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il capo dello Stato

Crisi - Salvini : “Non ho sbagliato - nessun fallimento. Sfido Renzi e Conte alle elezioni”. Giorgetti : “Voto? Palla è nelle mani di Mattarella” : Dopo la riunione con i deputati della Lega a Montecitorio, Matteo Salvini ha parlato con la stampa davanti Montecitorio. Si è detto certo di non aver sbagliato i tempi della Crisi, di non aver fatto errori e di non aver perso credibilità con le tante inversioni a U di queste ultime settimane. Anzi, sembra già proiettato in campagna elettorale e ha annunciato di aver pronta una “manovra di 50 miliardi pronta da approvare in 24 ore”. ...

Sergio Mattarella - la rivelazione dell'amico Castagnetti : "Non c'è tempo per fare il governo Pd-M5s" : Secondo Matteo Salvini c'è solo il "10% di possibilità che si torni al voto subito". Probabile, molti la pensano così. Ma non è detto che Sergio Mattarella alla fine dia via libera al governo Pd-M5s. Ne è convinto Pierluigi Castagnetti, uomo di centrosinistra e grande amico del presidente della Repu

Mattarella non perde tempo : intesa al più presto o elezioni : ROMA «Sono qui per rassegnare le dimissioni. Presidente, la ringrazio per il suo sostegno e per i suoi preziosi consigli di questi mesi». Con queste parole, alle nove di sera, Giuseppe...