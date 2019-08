Le azioni di Activision Blizzard sono in rialzo dopo l' avvio di World of Warcraft Classic

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019)ha attualmente registrato un aumento delledel 6%cheofè apparso su Twitch ed i vari social diventando in poco tempo virale.Sulla piattaforma streaming, il gioco ha registrato la bellezza di 1,1 milioni di spettatori. Non soloofè diventato l'eroe di Twitch, ma anche su Twitter è apparso tra le tendenze. Oltre a questo, gli utenti interessati al gioco hanno dovuto aspettare molto tempo pur di entrare all'interno dei reami.Sebbene i lunghi tempi di attesa possano essere visti come qualcosa di negativo, il fatto che il gioco abbia registrato un così grande numero di utenti disposti a pagare un abbonamento mensile fa capire quantoofabbia ancora del potenziale.Leggi altro...

Eurogamer_it : #ActivisionBlizzar, le azioni sono in rialzo dopo l'arrivo di #WorldOfWarcraft. - GamingToday4 : L'alto interesse per World of Warcraft Classic innesca già le azioni di Activision Blizzard -