Governo | PD e M5S si allontanano nella notte | in corso nuova riunione

(Di mercoledì 28 agosto 2019) AGGIORNAMENTO ORE 9:30 - Ha preso il via alla Camera latra le delegazioni di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. All'incontro stanno partecipando, tra gli altri, i dem Graziano Delrio e Andrea Marcucci, mentre per i pentastellati ci sono anche Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Il M5S non vuole rinunciare ad un ministero per Luigi Di Maio, i dem ribadiscono di non voler porre veti, ma non vorrebbero Di Maio nell’esecutivo. Bisogna superare l’impasse scaturitoe sciogliere il nodo della votazione su Rousseau che potrebbe sostanzialmente far cadere ilsubito dopo il conferimento dell’incarico da parte del capo dello Stato.: prosegue la trattativa tra PD e M5SPartito Democratico e Movimento 5 Stelle tornano ad incontrarsi di buon mattino, male parti si sono allontanate. Alle 8:30 di stamane era in programma un tavolo per il ...

