Bologna | baby gang picchia e rapina un 17enne | arrestati tre minori Accusati anche di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Hanno aggredito diversi coetanei con lo scopo dirli. Per questo tre minorenni, di 15, 16 e 17 anni, disono statie condotti in carcere con l’accusa di concorso inaggravata e lesioni. I fatti sono avvenuti tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Laè stata individuata grazie a delle attente indagini dei carabinieri. Secondo le ricostruzioni, l’aggressione più violenta risalirebbe allo scorso 4 luglio quando il gruppo ha preso di mira uno studente bolognese di 17 anni,ndolo su un bus della linea 21 mentre andava a fare un tirocinio scolastico. I tre lo hanno circondato, minacciandolo con un coltello, prendendolo a pugni in faccia e fratturandogli uno zigomo, con lo scopo di rubargli zaino, telefonino e cuffie wireless. Non si tratterebbe, comunque, di un episodio isolato,se le modalità di azione rimangono ...

