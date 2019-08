Ansia da prestazione | di cosa hanno paura le donne e gli uomini

Fonte : dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2019) L’daè una situazione che riguarda molte persone di ambo i sessi, coinvolgendo anche la sfera intima. A più di 50 anni dalla rivoluzione sessuale, che ha permesso soprattutto alledi iniziare a esprimere in maniera davvero libera i propri desideri e le esigenze tra le lenzuola, viviamo in un periodo che ci richiede performance stellari in diversi ambiti, dal lavoro alla vita personale. Questo clima di ricerca della perfezione a tutti i costi investe anche la vita intima, portando per esempio glia vivere in prima persona difficoltà nel raggiungimento dell’erezione per ladi non arrivare all’orgasmo. Come già detto, l’datra le lenzuola coinvolge anche le. In questo frangente, la causa scatenante è spesso legata alla mancanza di confidenza e di complicità con il partner, risultati difficili da ...

WomanWithPen : @lucianasavarese Ansia da prestazione - CurioGorilla : @tinapica88 L'ansia da prestazione. Tutta colpa di Rocco Siffredi. - Oscar37807666 : @tinapica88 @silviasplash Naaaaa... altro che ansia da prestazione!!!???? -