A causa delle forti piogge in Giappone è stato emesso un ordine di evacuazione per circa

Mar Mediterraneo in pericolo a causa delle ondate di calore : preoccupazione per gli impatti devastanti sull’ecosistema : Il Mar Mediterraneo è seriamente minacciato dalle ondate di calore in profondità: fanno aumentare la temperatura fino a due gradi rispetto alla media, nello Ionio e nella parte sud ovest del bacino, mettendo in pericolo le specie, soprattutto coralli e spugne. Lo indica la ricostruzione di 35 anni di storia delle ondate di calore nel Mar Mediterraneo pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters, dal gruppo del Centro Nazionale francese ...

Sigaretta elettronica : primo morto a causa delle e-cig : primo paziente morto dopo aver sviluppato una grave malattia respiratoria a causa del fumo da Sigaretta elettronica. E’ accaduto negli Stati Uniti, lo affermano i funzionari sanitari citati dalla Bbc mentre gli esperti indagano su una malattia polmonare misteriosa negli Stati Uniti che darebbe legata all’uso di sigarette elettroniche. Il direttore del CDC Robert Redfield ha dichiarato: “Siamo rattristati dalla notizia della ...

Carlo Delle Piane è morto : malattia - età e carriera. La causa della morte : Carlo Delle Piane è morto: malattia, età e carriera. La causa della morte Carlo Delle Piane è morto a Roma all’età di 83 anni. Attore conosciutissimo e molto amato dal pubblico, ha iniziato a recitare all’età di 12 anni. Una carriera lunga e intensa: poco tempo fa i 70 di carriera durante la quale ha lavorato con molti degli attori e dei registi italiani, e non solo, tra più importanti del ‘900. Carlo Delle Piane è morto, ...

In Portogallo - polizia ed esercito stanno distribuendo carburante nel paese a causa di uno sciopero degli autisti delle autocisterne : In Portogallo, polizia ed esercito stanno distribuendo carburante nel paese al posto dei normali autisti di autocisterne, il cui sciopero aveva messo a rischio gli approvvigionamenti di carburante per la popolazione nelle aree turistiche più trafficate in questi giorni. Il

I voli in partenza dall’aeroporto di Hong Kong sono stati sospesi nuovamente a causa delle proteste : Tutti i check-in per i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati sospesi per il secondo giorno consecutivo perché i manifestanti contro il governo locale hanno nuovamente occupato una parte dell’aeroporto. Le operazioni di check-in sono state sospese

Delfini morti in Toscana - un virus la causa : attesa per i risultati delle autopsie : Quindici Delfini trovati morti lungo le coste della Toscana solo nel mese di luglio, trentatré i casi dall’inizio ell’anno. Sarebbe il Morbillivirus la causa dei numerosi decessi dei Delfini trovati spiaggiati lungo le coste toscane nel corso degli ultimi mesi. Lo rileva l’unità operativa Toscana nord dell’Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana che ha trasmesso all’assessorato regionale all’Ambiente l’esito delle analisi degli ...

Caldo record : in Giappone morte 39 persone a causa delle temperature roventi : Ondata di Caldo record in Giappone, dove nella prima settimana di agosto 39 persone sono morte nella sola città di Tokyo per le temperature roventi che si stanno registrando dopo la fine della stagione delle piogge. La colonnina di mercurio ha sfiorato i 37 gradi centigradi. La maggior parte delle vittime aveva tra i 40 e i 90 d'età e viveva in case prive di climatizzatore. Altre 5mila persone sono state ricoverate.Continua a leggere

Un’esplosione avvenuta martedì alla sede dell’Agenzia delle entrate danese a Copenaghen è stata causata intenzionalmente : La polizia di Copenaghen, in Danimarca, ha detto che l’esplosione avvenuta martedì sera nella sede dell’agenzia delle entrate nazionale, nell’est della città, è stata provocata intenzionalmente. La facciata dell’edificio è stata gravemente danneggiata, ma nessuno è stato ferito. La polizia

HTC si ritira dal mercato smartphone nel Regno Unito - ma non a causa delle vendite scarse : Attualmente tutti gli smartphone sul sito online britannico di HTC sono dichiarati out of stock ossia non disponibili. No, non si è trattato di un improvviso boom di vendite che ha generato un tutto esaurito degli smartphone del marchio taiwanese quanto una dolorosa e necessaria mossa per via di una disputa legale dovuta a brevetti […] L'articolo HTC si ritira dal mercato smartphone nel Regno Unito, ma non a causa delle vendite scarse ...

GTA Online : i giochi del Diamond Casino non sono disponibili in alcuna nazioni a causa delle leggi sul gioco d'azzardo : Rockstar ha da poco reso disponibile il lussuoso Diamond Casino per i giocatori di GTA Online, purtroppo però non tutti gli utenti potranno divertirsi con i giochi proposti a causa delle restrizioni imposte sulle leggi del gioco d'azzardo in vigore in alcuni Paesi.Alcuni giocatori hanno riportato l'impossibilità totale nell'accedere ai nuovi contenuti mentre altri parlano di limitazioni, in ogni caso i problemi si sono verificati nei territori ...

Tragedia nel mondo della boxe : pugile muore a 28 anni a causa delle ferite rimediate in un incontro : Tragedia nel mondo della boxe: muore a 28 anni il pugile russo Maxim Dadashev Il mondo della boxe piange la scomparsa di Maxim Dadashev: il pugile russo, 28enne, si è spento oggi a causa delle ferite rimediate nel suo ultimo incontro, di venerdì scorso, contro Subriel Matias, per i superleggeri Ibf nel Maryland. E’ stato l’allenatore di Dadashev a chiedere di interrompere il match, all’undicesima ripresa: il pugile russo ...

J-Ax - la sparata su Matteo Salvini : lavora poco a causa delle liti col ministro leghista : J-Ax, il noto rapper italiano, in occasione dei suoi 25 anni di carriera, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Il cantante coglie l'occasione per parlare del suo nuovo tormentone estivo Ostia Lido: "Ho l’accesso a posti esclusivi, ma quando ci sono andato mi sono annoiato. Mi diverto

In pericolo le antiche grotte cinesi del Gansu a causa dell’aumento delle precipitazioni [GALLERY] : L’aumento delle precipitazioni sta minacciando le grotte antiche nella provincia nordoccidentale cinese del Gansu, tra cui il sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO delle grotte di Mogao. Infatti, le grotte e l’arte che racchiudono sono riuscite a preservarsi per migliaia di anni proprio grazie al clima arido delle zone occidentali della Cina. Oltre a Mogao, la provincia del Gansu vanta anche le grotte di Maijishan, a Tianshui, e ...

In Nepal trenta persone sono morte a causa delle piogge monsoniche : In Nepal, piene improvvise, allagamenti e smottamenti causati dalle piogge monsoniche hanno provocato la morte di trenta persone, mentre diciotto persone sono ancora disperse. Da giovedì sta piovendo molto intensamente in Nepal e in tutta la regione tra Cina e