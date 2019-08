Quattro ore non bastano | Conte bis ancora non c’è E’ sempre scontro 5s-Pd

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 27 agosto 2019) "Strada in salita". Dopoore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficolta' del momento. Dalle 21 all'una si siedono per la prima volta a un tavolo non solo Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, ma anche Giuseppee il vicesegretario Pd Andrea Orlando. Ma al termine di quello che secondo alcune fonti sarebbe stato un incontro in due tempi, con la presenza disolo in una seconda fase, i Dem non danno il via libera finale alla riconferma dell'avvocato alla presidenza del Consiglio. E i Cinque stelle avvertono che "la pazienza ha un limite". Versione Pd: di nomi non si e' parlato, e' un problema di programmi, a partire dalla prossima manovra economica, su cui "emergono differenze".Versione M5s: gli esponenti Dem hanno "parlato solo di ministeri", altro che programmi, le correnti Pd fanno sentire il loro peso. Ciascuna ...

