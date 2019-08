Pirati del sacchetto in trasferta a Napoli | una raffica di 40 multe

Pirati della strada - ciclista travolto e ucciso a Cervia : la vittima aveva 25 anni : Ha travolto e ucciso un ciclista di 25 anni a Cervia (Ravenna) e poi è scappato. A centrarlo sarebbe stata un’utilitaria che avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo e il cui conducente, dopo diverse centinaia di metri, potrebbe essere sceso per disincastrarla e ripartire. All’alba un passante ha notato la bici e il ragazzo ormai esanime e ha dato l’allarme. I carabinieri stanno lavorando per ...

Cinema e Drink : Sparrow Grog ispirato a Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo : Drink : Sparrow Grog ( ispirato al film “ Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ”, di Gore Verbinski, 2007) BARLADY: Valentina Bianco, barmanager del Cocktail Bar La Bouche di Courmayeur (Aosta) INGREDIENTI: 6 cl Rum Don Papa 2,5 cl infusione di tè nero olong in Vermouth Rosso Oscar 697 8 cl succo di mango 2,5 cl sciroppo di zucchero moscovado e lime Top di Franciacorta La Montina Brut Bicchiere: tazza ...

Cinema e Drink : Sparrow Grog ispirato a Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo : Drink : Sparrow Grog ( ispirato al film “ Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo ”, di Gore Verbinski, 2007) BARLADY: Valentina Bianco, barmanager del Cocktail Bar La Bouche di Courmayeur (Aosta) INGREDIENTI: 6 cl Rum Don Papa 2,5 cl infusione di tè nero olong in Vermouth Rosso Oscar 697 8 cl succo di mango 2,5 cl sciroppo di zucchero moscovado e lime Top di Franciacorta La Montina Brut Bicchiere: tazza ...

Di Maio bacchetta Salvini : "Non tratti i militari della Gregoretti come Pirati" : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio questa mattina ha inaugurato il percorso di formazione dei navigator e ha avuto modo di rispondere anche alle domande dei giornalisti, ovviamente più interessati ad altri argomenti caldi del periodo come le discussioni sulla riforma della giustizia, il decreto sicurezza bis e sulla Tav, che sono tutti terreni di scontro tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle.Per quanto riguarda la riforma della giustizia, ...