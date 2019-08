Napoli | lavavetri rompe il setto nasale a un automobilista | nuova aggressione al semaforo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019)nei pressi di unitaliano. Siamo a, dove uno sventurato67enne, residente a Sant'Anastasia, si è imbattuto in unstraniero. Quest'ultimo aveva deciso di lavare il parabrezza dell'automobile dell'italiano, ma di fronte al ''no'' del 67enne si è irritato, scagliandosi contro di lui. Il malcapitato ha riportato la frattura del, una costola incrinata e diverse contusioni al volto. L'episodio rievoca quello accaduto circa un anno fa a Perugia, dove un, sempre straniero, aveva distrutto con un bastone il lunotto dell'che non aveva voluto far pulire il parabrezza della sua auto. La corsa all'ospedale Loreto Mare In base a quanto riportato da Il Mattino di, dopo l'il 67enne si è recato immediatamente all'ospedale Loreto Mare. Dal suo naso usciva molto sangue. Il personale sanitario ...

