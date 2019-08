Mattia Binotto | GP Belgio 2019 F1 | “Siamo motivati e vogliamo farci trovar pronti a Spa”

F1 - Mattia Binotto : “Sebastian Vettel non se ne andrà senza titolo - Charles Leclerc sta crescendo gara dopo gara” : Proseguono le vacanze per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Formula Uno e in casa Ferrari i pensieri si annidano tutti su quello che sarebbe potuto essere questo campionato, e invece non è stato. dopo tanti sogni nel corso dell’inverno, infatti, la scuderia di Maranello ha collezionato solamente delusioni in questa prima parte di stagione e, anche con un pizzico di sfortuna, non è stata in grado di vincere nemmeno una gara. Entrambi i ...

F1 - Mattia Binotto : “Doveroso lavorare per migliorare l’approvazione delle gomme in futuro” : Nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1 è tempo di riflessioni e di analisi. In casa Ferrari sono tanti punti all’ordine del giorno e gli aspetti che hanno funzionato sono davvero pochi. Fatta eccezione per la resa ottimale in termini di potenza del motore, le note liete sono zero, come le vittorie nei primi dodici round. Un progetto quello della SF90 che non si è dimostrato all’altezza dei rivali per filosofia costruttiva e ...

F1 - Mattia Binotto : “Doveroso lavorare per migliorare l’approvazione delle gomme in futuro” : Nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1 è tempo di riflessioni e di analisi. In casa Ferrari sono tanti punti all’ordine del giorno e gli aspetti che hanno funzionato sono davvero pochi. Fatta eccezione per la resa ottimale in termini di potenza del motore, le note liete sono zero, come le vittorie nei primi dodici round. Un progetto quello della SF90 che non si è dimostrato all’altezza dei rivali per filosofia costruttiva e ...

Mattia Binotto F1 - GP Ungheria 2019 : “La Ferrari non si adatta al circuito - Spa e Monza favorevoli” : Domenica da dimenticare per la Ferrari che ha concluso il GP di Ungheria con addirittura un minuto di ritardo nei confronti del trionfatore Lewis Hamilton. Le Rosse hanno sofferto tantissimo sul tracciato dell’Hungaroring e non sono mai state protagoniste, Sebastian Vettel ha concluso in terza posizione appena davanti a Charles Leclerc grazie a un bel sorpasso nel finale. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni ...

Formula 1 - Mattia Binotto ‘sculaccia’ la Ferrari e pensa al 2020 : a Maranello si progetta la prossima stagione : Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione attuale, rivelando poi di aver già dato il via al progetto tecnico per il 2020 La stagione 2019 non è nemmeno arrivata a metà, ma la Ferrari è già concentrata sul 2020. Il team di Maranello non vuole perdere tempo e, considerando le due classifiche mondiali, ha deciso di dedicarsi anima e corpo al prossimo anno per ridurre il gap con la ...

Mattia Binotto F1 - GP Ungheria 2019 : “All’Hungaroring verificheremo i nostri progressi. Stiamo lavorando sull’affidabilità” : E dopo Hockenheim (Germania), è la volta dell’Hungaroring (Ungheria). Il dodicesimo round del Mondiale 2019 di F1 si terrà nel prossimo weekend e la Ferrari ha sempre il solito obiettivo: ottenere il primo successo stagionale. Quanto accaduto in terra teutonica ha i contorni dell’occasione persa. Sulla pista tedesca la SF90 si era dimostrata particolarmente performante in condizione d’asciutto ma alcune problematiche di ...

Mattia Binotto F1 - GP Germania 2019 : “Vettel ha fatto una gara bellissima - occasione mancata per Leclerc. La Ferrari c’è” : Domenica a due facce per la Ferrari, Sebastian Vettel ha conquistato un secondo posto di lusso al termine di una rimonta dall’ultima posizione mentre Charles Leclerc è andato a sbattere contro il muro quando era riuscito a risalire fino alla seconda piazza alle spalle di Lewis Hamilton. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Avendo visto la gara e quello che è successo c’è quasi un ...

F1 - Mattia Binotto si limiterà al ruolo di Team Principal : cambiamenti in vista nell’organigramma Ferrari : Un organigramma da lavori in corso quello della Ferrari. Nella gestione sportiva del Reparto Corse si stanno, infatti, delineando i ruoli per dare un incentivo e una maggiore interazione tra i reparti. Ecco che secondo un’indiscrezione pubblicata da it.motosport.com., Mattia Binotto avrebbe intenzione di lasciare il ruolo di Direttore Tecnico e di concentrarsi essenzialmente in quello di Team Principal. Manca ancora l’ufficialità e ...

Formula 1 - Mattia Binotto rinuncia al ruolo di direttore tecnico : novità importanti in vista del Gp di Germania : Il team principal della Ferrari ha deciso di redistribuire il ruolo di direttore tecnico, affidandolo a tre figure che faranno capo a lui importanti novità in casa Ferrari, ma nulla a che vedere con i piloti e il loro futuro, considerando anche i contratti in scadenza nel 2020. Si tratta invece della struttura organizzativa del team che, nei prossimi giorni, potrebbe subire ufficialmente una revisione. Photo4/LaPresse Stiamo parlando in ...

Mattia Binotto F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Leclerc strepitoso - che spettacolo con Verstappen. Vettel sa di avere sbagliato” : Il GP di Gran Bretagna 2019 porta in dote la gioia per il terzo posto di Charles Leclerc e la delusione per la pessima gara di Sebastian Vettel che ha tamponato Max Verstappen. A Silverstone la Ferrari ha assistito al dominio delle Mercedes, palesando delle difficoltà su un tracciato poco congeniale alle Rosse. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Ci sono tanti aspetti da analizzare. Leclerc ha ...

Mattia Binotto F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “La pista non dovrebbe essere favorevole alla Ferrari. Porteremo un’ulteriore modifica aerodinamica” : Dopo una settimana di pausa, il Circus della F1 torna in azione e lo farà a Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo round del Mondiale 2019 di F1. Le tante polemiche del GP d’Austria, legate all’episodio tra l’olandese Max Verstappen (vincitore) e il monegasco Charles Leclerc, hanno continuano ad imperversare per giorno e hanno dato a tanti modo e maniera di esprimere un’idea a riguardo. La Ferrari, manifestata ...

F1 - Mattia Binotto : “Abbiamo fiducia in Vettel. I suoi errori? Situazioni in cui era al limite…” : Non è certo un’annata facile per la Ferrari: il dominio della Mercedes e due potenziali vittorie sfuggite per vicende regolamentari discutibili non depongono in favore del Cavallino Rampante. L’iride anche quest’anno sembra proprio affare d’altri e a Maranello si lavora alacremente nel tentativo di migliorare la propria monoposto e nello stesso tempo cercare di non commettere errori, aspetto quest’ultimo che si è ...

F1 - Mattia Binotto : “Abbiamo fiducia in Vettel. I suoi errori? Situazioni in cui era al limite…” : Non è certo un’annata facile per la Ferrari: il dominio della Mercedes e due potenziali vittorie sfuggite per vicende regolamentari discutibili non depongono in favore del Cavallino Rampante. L’iride anche quest’anno sembra proprio affare d’altri e a Maranello si lavora alacremente nel tentativo di migliorare la propria monoposto e nello stesso tempo cercare di non commettere errori, aspetto quest’ultimo che si è ...

F1 - Mattia Binotto blinda Vettel e Leclerc : “Non cambieremo piloti per il 2020 - nessun interesse per Verstappen” : Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha blindato Sebastian Vettel e Charles Leclerc per la prossima stagione. Nel 2020 saranno sempre il tedesco e il monegasco a guidare le due Rosse nel Mondiale di Formula Uno, la Scuderia di Maranello ha smentito dunque un potenziale interessamento per Max Verstappen soprattutto dopo quanto successo domenica nel GP d’Austria con l’ormai celeberrimo contatto tra l’olandese e Leclerc ...