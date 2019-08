LG punta sulla navigazione e sul gaming con la tecnologia Dual Screen e un game pad per

Grand Tour - Angelo Mellone : “Nessuna puntata è stata cancellata. E le critiche non sono state fatte sul programma ma sulla povera Cuccarini : è vittima di una “shit storme”” : “Non è vero che il programma è stato chiuso: le cinque puntate previste andranno in onda questa sera, una dietro l’altra, e non venerdì prossimo. Nessuna puntata è stata cancellata”. Angelo Mellone, da conduttore e capostruttura dei programmi di Rai1 dedicati al territorio, difende Grand Tour, il contenitore nato da una costola di Linea Verde che è andato in onda per tre venerdì nella prima serata di Rai 1. Mellone vuole fare chiarezza. “È ...

Torino - che sfida col Wolverhampton - i granata puntano sulla spinta degli oltre 22.000 : La carica degli oltre 22.000 tifosi. Tanti sono i biglietti già staccati per Torino-Wolverhampton, playoff di Europa League di scena giovedì sera, allo stadio Grande Torino. I granata sono chiamati a un impegno per nulla agevole, contro una squadra che ha investito quasi 100 milioni sul mercato (97 per l’esattezza, di cui buona parte per Jimenez, gioiello pagato 38 milioni dal Benfica) e più avanti di condizione, visto che la Premier è partita ...

Borse europee verso avvio cauto - a Milano occhi puntati sulla crisi di Governo : I listini azionare sembrano voler consolidare il recupero delle ultime due sedute in un contesto di attenzione verso Banche centrali e politiche fiscali. Tokyo chiude a + 0,55%

Perché alcune parole ci restano sulla punta della lingua? : unsplash.com “L’animale più lento al mondo… Massì, dai, quello che c’è anche in Zootropolis… P, p, di. Cavolo, ce l’ho sulla punta della lingua!”. sulla punta della lingua, sì, ma quel dannato bradipo non ne vuole sapere di uscire dalla bocca. Un fenomeno linguistico molto curioso questo, che chiama in causa il modo in cui il linguaggio viene elaborato a livello cerebrale. Sì, Perché da una prospettiva neurolinguistica il linguaggio è l’esito di ...

Call of Duty Modern Warfare prepara un annuncio importante - occhi puntati sulla Gamescom 2019 : L'autunno di quest'anno sancirà il ritorno sulle scene di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision che si appresta a fare faville. Il merito va ovviamente a Infinity Ward, team di sviluppo parecchio apprezzato dalla community del gioco, che dopo sviluppi eccessivamente futuristici a pensato bene di tornare a posare i piedi dei combattenti a terra, senza voli (pindarici e non) a distrarre ...

Il boss di Xbox non vuole combattere la "console war" e punta sulla collaborazione tra i protagonisti del settore : Con Sony assente all'E3 2019, l'opinione comune era che questo sarebbe stato "lo show di Microsoft". Ma il boss di Xbox, Phil Spencer, ha detto in un'intervista esclusiva con GameSpot che ha avuto luogo dopo l'E3, di non essere interessato a sfidare PlayStation allo show, né pensa che la rivalità alimentata dai fan tra le due società faccia bene in generale. Concorda sul fatto che Sony e Microsoft competano a livello tecnologico, ma rifiuta ...

Gli sviluppatori di Control puntano sull'esplorazione più che sulla rigiocabilità : Il game director di Control, Mikael Kasurinen, ha recentemente parlato dell'imminente gioco di Remedy in un nuovo post su PlayStation Blog, discutendo dei suoi segreti, dei puzzle e della natura generale del titolo basata sull'esplorazione e la scoperta."Questo gioco ha più enigmi di qualsiasi altro gioco che abbiamo fatto prima. Si tratta di noi che vogliamo creare un'avventura per il giocatore, un mondo pieno di mistero e meraviglia, con ...

Il peso dell’incertezza non cambia il rating di Fitch - ora occhi puntati sulla manovra d’autunno : La correzione sui conti messa in campo dal governo con la legge di assestamento (0,45% del Pil; 7 miliardi) è bastata per sospendere la procedura per deficit eccessivo (PDE) che la Commissione europea aveva annunciato a giugno. Per questo oggi da Fitch non è arrivata nessuna mossa sul rating sovrano.

VIDEO All-Around - la serie tv sulla ginnastica artistica : guarda la prima puntata. Hurd - Melnikova e Yile verso le Olimpiadi : Olympic Channel, il canale del Comitato Olimpico Internazionale, ha pubblicato la prima puntata di All Around, la nuova serie televisiva che mette la ginnastica artistica sotto i riflettori. Tre giovani atlete sono protagoniste durante il loro cammino di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la statunitense Morgan Hurd (già Campionessa del Mondo All-Around nel 2017), la cinese Chen Yilen (dominatrice ai Giochi Asiatici 2018) e la russa ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - indiscrezione sulla sit-com : spuntano due super-ospiti - i nomi : Le voci sulla sit-com che avrà come protagonista Ilary Blasi e Francesco Totti - probabilmente in onda su Amazon Video e non su Mediaset - continuano a trapelare. Le riprese sono già iniziate nei giorni scorsi a Sabaudia, dove la coppia trascorre le vacanze con i figli. E man mano si scopre chi potr

Paura a Vecchiano - bimba di 4 anni passeggia sulla spiaggia e viene punta da una siringa : Paura sulla spiaggia di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove una bimba di 4 anni è stata punta dall'ago di una siringa nascosto nella sabbia mentre camminava con la mamma sulla spiaggia. Trasferita al pronto soccorso, è stata trattenuta nel reparto di malattie infettive per gli accertamenti del caso. Il sindaco Massimiliano Angori: "Più controlli sul litorale anche nelle ore notturne".\\Stava passeggiando con la mamma sulla spiaggia quando è ...

Temptation Island : le anticipazioni sulla puntata speciale sulle coppie : Stasera, in prima serata su Canale 5, l'ultimo appuntamento della sesta edizione: i protagonisti si raccontano dopo un mese dalla conclusione dell'esperienza.

Roberto Firmino - un tatuaggio da… Champions : sulla schiena spunta la Coppa dei Campioni! [FOTO] : Roberto Firmino ha deciso di tatuarsi la Champions League vinta con il suo Liverpool: l’attaccante brasiliano ha aggiunto il tattoo della Coppa dei Campioni a quelli presenti sulla sua schiena La schiena di Roberto Firmino è una sorta di murales realizzato in inchiostro su pelle. Il calciatore brasiliano ha scelto di riunire gli elementi più importanti della sua vita, sotto forma di tattoo: la fede, raffigurata con due ali angeliche ...

Neymar Juventus : i bookmakers puntano sulla Juve : Neymar Juventus: giorno dopo giorno crolla la quotazione del trasferimento del calciatore brasiliano a Torino. Secondo gli scommettitori inglesi, che di solito azzeccano quasi sempre le loro previsioni, l’arrivo dell’attaccante carioca alla Juve è assai più di una suggestione, anzi è una possibilità concreta. Neymar Juventus: i bookmakers puntano sulla Juve Come riportato da Agipronews […] More