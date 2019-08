Le trattative PD-M5S stanno andando male

Continuano le trattative - M5S : 'Il Pd ha parlato solo di ministeri - non di programmi' : Continuano a ritmi intensi le trattative per arrivare al nuovo esecutivo tra PD e M5s: nella serata di ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra le due delegazioni è durato ben quattro ore. L'accordo sembra ancora lontano, bisogna ancora chiarire molti punti del programma. Strada in salita dunque, ma trapela un mite ottimismo. Il M5S chiede però un'accelerazione, "perché l'Italia non può aspettare", ed accusa i Dem di aver parlato solo di ministeri ...

Governo : ultimo giorno di trattative tra PD e M5S prima delle consultazioni : Scade oggi il termine dato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il raggiungimento di un’intesa sul nuovo Governo. Sono ore frenetiche per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che non sono ancora riusciti a trovare un’intesa sul nome del premier. Nicola Zingaretti insiste sulla linea della discontinuità che significa no ad un Conte bis. Luigi Di Maio, da parte sua, si è allineato al pensiero espresso da Beppe Grillo in ...

Continuano le trattative M5S-Pd : spunta l'ipotesi Fico Premier : A due giorni esatti dal secondo giro di consultazioni previsto al Quirinale, Continuano le trattative tra il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle. Il nodo da sciogliere sembra essere quello del nome dell'eventuale nuovo Premier. Sembra che il Pd abbia messo sul piatto l'ipotesi Roberto Fico, visto che quella di un Conte bis non sembra entusiasmare i democratici. l'ipotesi Fico Premier Nella serata di ieri, da fonti del Nazareno, si ...

trattative PD-M5S - ultimatum di Di Maio a Zingaretti : 24 ore per decidere su Conte-bis : Solo poche ore fa i rispettivi staff avevano smentito le voci circa un incontro imminente tra Di Maio e Zingaretti, escludendo la possibilità che i due potessero vedersi già in questo fine settimana per fare il punto della situazione dopo l'incontro ufficiale di oggi pomeriggio tra le due delegazioni. I due leader di partito si sono invece incontrati già questa sera a Roma, in una casa privata, sedendosi intorno ad un tavolo per un'oretta. ...

"Non ci sono ostacoli insormontabili". Da qui ripartono le trattative tra Pd e M5s : Parola d'ordine: "Non ci sono ostacoli insormontabili". Quasi due ore di confronto tra la delegazione del Pd e quella di M5s. I capigruppo dei due partiti e il vicesegretario dem, al termine, confermano che la trattativa è ormai avviata, anche se restano alcuni "nodi" che, però, spetterà direttamente a Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sciogliere entro martedì, quando si svolgerà il secondo giro di consultazioni al Quirinale. Un primo faccia a ...

Com'è andato il primo giorno di trattative tra Pd e M5s : Durante il primo incontro tra delegazioni di Pd e M5s si è registrato un "clima positivo e costruttivo che ci fa ben sperare sulle prospettive". A dirlo il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine dell'incontro durato poco meno di due ore. Andrea Orlando, vicesegretario dem, rivela una delle richieste portate avanti dal partito: "Abbiamo chiesto chiarezza sulla posizione dei 5 stelle, abbiamo chiesto che questa ...

Crisi di governo - via alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

