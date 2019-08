Inter | i commenti entusiasti di La Russa e Mazzola | “Si vede già l’impronta di Conte”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) “Aspettiamo partite più impegnative ma la mano di mister Conte già si, c’è un cambiamento netto rispetto agli ultimi anni. Ho visto una squadra determinata, convinta, senza paura, con grande intensità per tutti i 90′ e che non si è mai accontentata e ha sempre cercato il gol. Sono molto soddisfatto”. Il vice presidente del Senato e grande tifoso dell’, Ignazio La, commenta così all’Adnkronos, il rotondo successo per 4-0 dei nerazzurri sul Lecce nella prima giornata di Serie A. “Penso che quest’anno ci divertiremo e l’obiettivo è arrivare alle ultime giornate di campionato ancora in lotta per lo scudetto con le favorite Juventus e Napoli”, aggiunge l’esponente di Fratelli d’Italia che si aspetta buone notizie dall’ultima settimana di mercato. “Visto che ormai Icardi è fuori dal ...

