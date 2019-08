Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Èsentirlo parlare, èla situazione per i brasiliani stessi. La loro preoccupazione più grande in questo momento è l’immagine che il Brasile si è guadagnata all’estero. Un po’ come è successo all’Italia con Salvini. Non. Quello che i giornalisti brasiliani sottolineano è comesi trovi isolato nel contesto internazionale. Del resto non è che si possa insultare tutti, nemmeno fossi il Re del Mondo, e aspettarsi poi sostegno e solidarietà. La stampa brasiliana rilevava la scorsa settimana che l’isolamento diè assoluto. Nemmeno Salvini – dicevano – che avrebbe dovuto essergli amico, ha dato segni di supporto. D’altra parte quest’ultimo ha già anche lui i suoi problemucci da risolversi in casa, figuriamoci se va a dare man forte a uno avversato da tutti che sta combinando un pasticcio dietro l’altro peggio di lui. D’altra parte il nostro ...

AndreaBricchi77 : Ci sono 10 conigli. Prosperano. Diventano 100. Prosperano, ma l’erba è sempre la stessa. Se ne fregano. Diventano 1… - VincentBond007 : RT @ilfattoblog: Bolsonaro è sempre più imbarazzante. E sempre più solo - ilfattoblog : Bolsonaro è sempre più imbarazzante. E sempre più solo -