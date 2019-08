Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Non poteva essere dei migliori l’esordio della nuova Inter di Conte, che ieri sera ha rifilato un secco poker al Lecce davanti ad un San Siro gremito. Una novità, che poi novità non è, è emersa prima dell’inizio della sfida: non è stato infatti intonato l’inno “Pazza Inter, amala“, bensì “C’è solo l’Inter“, quellocomposto da Elio e Graziano Romani.L'articoloa ‘Pazza Inter’, iall’innoCalcioWeb.

GoalItalia : Addio 'Pazza Inter', l'inno non sarà più suonato a San Siro per volere della società ?? - Gazzetta_it : #Inter, Addio '#PazzaInter': a #SanSiro non suonerà più l'inno più amato - CalcioWeb : Addio a 'Pazza Inter', i nerazzurri tornano all'inno storico -