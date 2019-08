Taylor Swift non potrebbe essere più stupenda sul red carpet degli MTV VMA 2019

Il coro campionato di It’s Nice To Have A Friend di Taylor Swift finanzia una scuola di musica con le royalties : Tra le perle dell'album Lover, It's Nice To Have A Friend di Taylor Swift è senza dubbio una delle più preziose. La sua particolarità, oltre all'atmosfera onirica e trascendentale e oltre al testo che scardina i luoghi comuni della Friendzone, è la presenza di un coro campionato. Quelle voci appartengono agli studenti della Regent Park School Of Music e le royalties ottenute dalla riproduzione sono destinate a un progetto della scuola di ...

Taylor Swift sta aiutando una scuola a raccogliere fondi grazie a una canzone del nuovo album “Lover” : <3 The post Taylor Swift sta aiutando una scuola a raccogliere fondi grazie a una canzone del nuovo album “Lover” appeared first on News Mtv Italia.

Harvey Weinstein a processo - parla anche Taylor Swift : Harvey Weinstein è atteso in tribunale per la testimonianza di Annabella Sciorra, intanto Taylor Swift si pronuncia sulle sue accuse. Harvey Weinstein è atteso in tribunale a New York per una nuova accusa, che coinvolge l’attrice Annabella Sciorra. Stando a quanto riporta il Guardian, non è stato diffuso di che accusa si tratti: l’ex produttore al momento è tuttavia al centro di diversi capi di imputazione per stupro, violenze, ...

Taylor Swift - le foto della cantante - : Fonte foto: LaPresse, InstagramTaylor Swift, le foto della cantante 1Sezione: Spettacoli Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Taylor Swift: ecco la popstar tra pubblico e privato, dal red carpet ai momenti di relax con amici e famiglia I due volti di Taylor Swift: da popstar dall'eleganza impeccabile sul red carpet a giovane donna felice, circondata dall'affetto di amici e famiglia nel privato. Ecco gli ...

Camila Cabello ha svelato qual è la sua canzone preferita di “Lover” - nuovo album di Taylor Swift : "Baby C" ha detto la sua The post Camila Cabello ha svelato qual è la sua canzone preferita di “Lover”, nuovo album di Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Record per Lover di Taylor Swift. E lei paga la pizza ai fan prima del concerto : La cantautrice americana è uscita con il suo settimo disco che sta scalando le classifiche internazionali. Per ringraziare i suoi sostenitori Taylor Swift ha offerto loro la pizza prima di una performance live a New York. A meno di ventiquattrore dall’uscita il nuovo album di Taylor Swift, "Lover", sta scalando le classifiche di mezzo mondo. Solo nelle prime tre ore di vendita, il suo settimo lavoro discografico ha raggiunto la vetta ...

Lover di Taylor Swift è il disco della maturità di una popstar che sa addolcire anche il dissenso (recensione) : Per parlare di Lover di Taylor Swift è d'uopo partire da una premessa: sulla soglia dei 30 anni abbiamo a che fare con una presa di coscienza, perché gli strani meccanismi esistenziali che colpiscono i comuni mortali non hanno pietà nemmeno degli artisti più amati della scena contemporanea, tanto meno di Taylor Swift. Con questo disco colorato, fresco e maturo, la cantautrice si è risvegliata e ha detto la sua su tante cose, a partire ...

Taylor Swift - 'Lover'/ Video - primo album "libero" : ispirata dal fidanzato Joe Alwyn? : Taylor Swift, esce oggi l'album 'Lover', settimo lavoro discografico e primo pubblicato con la sua casa discografica. Il Video del singolo omonimo.

Taylor Swift contro Trump : “Non crede nella democrazia” : In un'intervista rilasciata al Guardian troviamo un'accanita Taylor Swift contro Trump, proprio nei giorni in cui viene lanciato il nuovo disco Lover. Se si parla di amore in un titolo, non accade altrettanto nel pensiero della cantautrice di Reading, che oggi ritroviamo nei panni di una trentenne matura che si scopre avversa all'attuale presidente degli Stati Uniti, che ella considera antidemocratico e che accusa, senza peli sulla ...

Taylor Swift fa squadra con Stella McCartney : Oggi, 23 agosto, esce ufficialmente il settimo e attesissimo album di Taylor Swift, intitolato Lover: la camaleontica cantautrice, che negli ultimi anni ha sperimentato una grande varietà di stili sia nella musica che nel look, ha anticipato l’uscita del disco con il singolo You Need To Calm Down, svelando un video in compagnia della sua vecchia nemesi Katy Perry. Una mossa che ha lasciato i suoi fan, e non solo, letteralmente a bocca ...

Taylor Swift canta «Lover» - l’album più personale (e libero) di sempre : Ed Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor SwiftEd Sheeran e Taylor Swift«Questo album è davvero una celebrazione dell’amore, in tutta la sua complessità, intimità e caos. È il mio primo album che possa definire di mia proprietà e non potrei essere più orgogliosa. Sono così entusiasta». ...

Ed Sheeran ha festeggiato l’uscita di “Lover” pubblicando una vecchia foto con Taylor Swift : Friendship goal The post Ed Sheeran ha festeggiato l’uscita di “Lover” pubblicando una vecchia foto con Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ha spiegato perché “Lover” è un album così importante per lei : Il settimo della sua carriera The post Taylor Swift ha spiegato perché “Lover” è un album così importante per lei appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift : il finale del video di “Lover” è il più romantico di sempre : Aww <3 The post Taylor Swift: il finale del video di “Lover” è il più romantico di sempre appeared first on News Mtv Italia.