Sarà Conte bis ma dal Governo fuori Di Maio e renziani

La mappa di Cyberpunk 2077 "potrebbe essere un po' più piccola" di quella di The Witcher 3 - ma Sarà più densa di contenuti : Se siete interessati alla massa terrestre attraversabile sulla superficie urbana di Cyberpunk 2077, le ultime notizie potrebbero rappresentare un passo indietro, ma, in realtà, non sarà così. L'ultimo gioco dello sviluppatore CD Projekt Red, The Witcher 3, ha regalato ai giocatori diversi regni fantastici da esplorare, con città, villaggi e un sacco di distese di campagna tra loro. Cyberpunk 2077 non presenterà la campagna e trasforma il tutto ...

M5S - gaffe di Sara Marcozzi : «Conte miglior premier dopo Pertini». Poi corregge il post : Caso Marcozzi su Facebook. «L'ex candidata del M5S alla guida della Regione Abruzzo definisce Sandro Pertini 'presidente del consiglio', dimostrando di non sapere la differenza con...

Governo - Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca Sarà contro la Lega" | Prima giornata di consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Giuseppe Conte : "Alto rischio di esercizio provvisorio. Il nuovo governo Sarà in difficoltà sull'Iva" : Adesso il rischio è "l'esercizio provvisorio". Giuseppe Conte parla della crisi di governo "innescata dal ministro dell'Interno" Matteo Salvini, una scelta "molto grave". "Il giorno 8 agosto dopo avermi anticipato la decisione in un colloquio Salvini ha diramato una nota sollecitando l'immediato ric

A settembre i contenuti YouTube Originals saranno disponibili anche per i non abbonati con la pubblicità : Il team di Google ha annunciato un grande cambiamento per i contenuti YouTube Originals: il servizio sarà reso disponibile gratuitamente per tutti L'articolo A settembre i contenuti YouTube Originals saranno disponibili anche per i non abbonati con la pubblicità proviene da TuttoAndroid.

Crisi - asse del centrodestra : sfiducia a Conte il 14 agosto - Pd e M5s chiedono il 20. Sarà bagarre in aula : Prove tecniche di nuove alleanze. In conferenza dei capigruppo Pd, M5s e Leu hanno chiesto di ascoltare le comunicazioni del premier Giuseppe Conte il 20 agosto prossimo. Di contro Lega, Fdi e Fi hanno insistito per andare al voto di fiducia senza ascoltare le comunicazioni del presidente del consig

Conte : "Andrò in Aula - Sarà una crisi trasparente " | Salvini : "Mi candido premier" | Di Maio : "La Lega ha preso in giro il Paese" | Zingaretti : "Pronti alle urne" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Salvini licenzia il governo e Conte lo sfida : la crisi Sarà trasparente - andremo in Parlamento : Il leader del Carroccio: «Inutile andare avanti a colpi di “no” e di litigi». Di Maio: «Pronti al voto, la Lega ha preso in giro il Paese»

Tav - la Lega minaccia : “Ci saranno conseguenze”. Il Pd : “Conte vada al Colle e si dimetta” : Le mozioni sulla Tav votate al Senato avranno conseguenze sulla stabilità del governo e della maggioranza M5s-Lega: a spiegarlo è il capogruppo del Carroccio a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, che minaccia la crisi dell'esecutivo. Crisi che invece il Pd chiede di aprire al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, presentandosi al Colle per dimettersi.Continua a leggere

Manovra - Tria : deficit Sarà contenuto : 17.57 Nel 2020 "ci sarà un deficit molto contenuto, quello che serve all'economia italiana".Così il ministro Tria. Il rapporto deficit-Pil il prossimo anno non sarà all'1,8% e non è stato fissato un obiettivo con Bruxelles, con l' impegno di ridurre il saldo strutturale, ha spiegato. Nella prossima Manovra "ci sarà un deficit molto contenuto", annuncia.Poi:"Lo spread è sceso molto ma è più alto del rischio reale". Infine:"Stiamo lavorando per ...