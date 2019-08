Nainggolan | “Restare all’Inter in disparte non mi piaceva Domenica proverò a batterli”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) Sport Mediaset riporta alcune dichiarazioni di Radjasull’addio all’Inter. La settimana prossima il Cagliari, squadra in cui il belga ha scelto di trasferirsi, incontrerà proprio i nerazzurri. “E’ una scelta che ho dovuto condividere, sono stato convocato a Milano prima della partenza del ritiro e mi hanno spiegato la loro idea. Loro sono stati chiari, me ne sono andato e l’ho dovuto accettare. Sono andato in Cina convinto di poter cambiare qualcosa, poi però vedendo i fatti capisci di prendere alcune decisioni. Al contrario di Mauro io ho voluto prenderle”. Il centrocampista ha dichiarato che non sarebbe riuscito a restare all’Inter sapendo di essere escluso dal progetto: “Continuare a stare lì da parte non mi, così ho deciso di andare via. E’ stata una scelta importante. L’inter ha fatto acquisti ...

