MTV VMA 2019 | tutto quello che devi sapere sull’edizione di quest’anno

MTV VMAs - le coppie più controverse di sempre sul red carpet : Marilyn Manson e Rose McGowan, 1998Britney Spears e Mick Jagger, 2001Brad Pitt e Christina Applegate, 1989Benji Madden e Paris Hilton, 2008Kid Rock e Pamela Anderson, 1999 Miley Cyrus e Mike Will Made It, 2013Lady Gaga e Kermit, 2009Riff Raff e Katy Perry, 2001Richie Sambora e Cher, 1989Sarah Jessica Parker e Robert Downey Jr., 1990 Fiona Apple e David Blaine, 1997 Kanye West e Amber Rose, 2009A poche ore dell’edizione 2019 degli MTV VMAs che ...

MTV VMA 2019 - i posti delle star ti svelano chi ci sarà e chi sarà seduto vicino a chi : Taylor Swift, Cardi B, Shawn Mendes e Camila Cabello...

MTV VMA 2019 : dove vederli in diretta o in replica tv e streaming : Tutti gli appuntamenti con gli MTV Video Music Awards

MTV VMA 2019 vs 2009 : indietro di 10 anni per vedere com'erano le tue star preferite : La faida Swift-West iniziò proprio ai VMAs 2009

MTV VMA 2019 : Camila Cabello e Shawn Mendes canteranno "Señorita" per la prima volta dal vivo : Tieniti forte!

MTV VMA 2019 : Normani - Big Sean ft A$AP Ferg - H.E.R. e Ozuna si aggiungono ai performer : Ci saranno anche Taylor Swift, i Jonas Brothers, Camila Cabello, Shawn Mendes...

I Jonas Brothers si esibiranno da Jersey Shore per gli MTV VMA 2019 : Epico!

MTV VMA 2019 : tieniti forte per le esibizioni di Camila Cabello - Shawn Mendes - Lil Nas X e tanti altri : Che si aggiungono a Taylor Swift e Missy Elliott

MTV VMA 2019 : Missy Elliott riceverà il leggendario Video Vanguard Award : E ci regalerà una super esibizione dal vivo

Taylor Swift si esibirà agli MTV VMA 2019 : No, non possiamo stare calmi

Jonas Brothers : la reazione delle figlie di Kevin alle nomination degli MTV VMA 2019 ti farà sciogliere : Ma la dolcezza

MTV VMA 2019 - le nomination e le loro regine : Ariana Grande - Taylor Swift e Billie Eilish : Se sulla scena musicale italiana salta spesso fuori una certa mancanza di donne nelle lineup dei Festival, oltreoceano la situazione è totalmente ribaltata: si è visto al Coachella sul fronte live e lo si vede nelle nomination degli MTV Video Music Awards 2019. A meno di un mese dalla cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, sono state rese note tutte le candidature degli ...

Le nomination degli MTV VMAs dominate da Ariana Grande e Taylor Swift : Sono state svelte le nomination degli MTV VMAs, in scena lunedì 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, in diretta su tutti i canali di MTV in oltre 180 Paesi. Tra i nomi spiccano quelli di Ariana Grande e Taylor Swift ma anche Billie Eilish e Lil Nas X. "È stato un anno incredibile per la musica e le nomination di quest’anno riflettono perfettamente il ricco panorama pop internazionale", ha dichiarato Bruce Gillmer, Head of Music ...