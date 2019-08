Mihajlovic è tornato | quanta commozione | quanto coraggio

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019)La gente allo stadio l’ha accolto cantando, saltellando di felicità, intonando il suo nome; come si fa con un amico che si presenta ad una festa, e si è tutti felici di vederlo perché nessuno se l’aspettava e la sua presenza significa molte cose. Il viso scavato dalla malattia, dieci chili in meno, un cerotto sul collo a ricordare a tutti che la battaglia è in corso. Ma lo stesso sguardo di sempre, la stessa passione, lo stesso furore. Sinisa, un uomo. E immaginiamo che possa aver pensato: il mio ...

