Meloni | PD ruba il governo Scenderemo in piazza

(Di lunedì 26 agosto 2019) Giorgiaè pronta a scendere innel caso in cui le trattative tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico per la formazione di un esecutivo di maggioranza vadano in porto. Lo sfogo - o minaccia? - è arrivato durante una diretta Facebook nel giorno in cui il leader della Lega ha preferito chiudersi al Viminale senza rilasciare dichiarazioni.La leader di Fratelli d'Italia è più agguerrita che mai:M5S si è dimostrato la peggior partitocrazia perchè lo stomaco mostrato dai 5s in pochi l’hanno mostrato in questi anni. Dicono che lo fanno per il taglio dei parlamentari, ma il Pd gli ha votato tre volte no, mentre noi e la Lega abbiamo votato per tre volte sì. Dicono che lo fanno le clausole Iva, ma chi le ha messe: Renzi per gli 80 euro e Di Maio per il reddito di cittadinanza. Vertice Di Maio-Zingaretti a Palazzo ...

