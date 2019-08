LIVE Giorgi-Sakkari | US Open 2019 in DIRETTA | inizia il match!

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini e Lorenzi in situazione difficile. Si attende la Giorgi. C’è anche Seppi in campo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Fognini e Lorenzi chiamati a rimontare. Djokovic in campo. Si attende la Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Male Fognini e Lorenzi. Djokovic in campo. Si attende la Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini - poi Lorenzi e Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. E’ il momento di Fognini. Nishikori avanti. Berdych è eliminato - più tardi la Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. E’ il momento di Fognini. Nishikori avanti. Forfait Raonic - più tardi la Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Nishikori avanti - Barty nei guai - forfait Raonic - più tardi Fognini e Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Nishikori avanti - in campo Barty - più tardi Fognini e Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Nishikori avanti per ritiro di Trungelliti - più tardi Fognini e Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Parte bene Nishikori - più tardi Fognini e Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (Parte alta) e del tabellone femminile (Parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. Si comincia a New York! Più tardi Fognini e Giorgi - nella notte Sinner : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Giorgi-Sakkari - US Open 2019 in DIRETTA : sfida durissima contro la temibile ellenica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Camila Giorgi nel WTA del Bronx – Il precedente di Cincinnati – Il nuovo ranking WTA – Il tabellone femminile degli US Open – Le possibili prospettive di Camila Giorgi – Il programma di oggi – Programma degli italiani di oggi Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno degli US Open 2019 che mette di fronte Camila Giorgi alla greca ...

LIVE Tennis - US Open 2019 in DIRETTA : lunedì 26 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini - Jannik Sinner e Camila Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli US Open 2019 di Tennis, ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York (Stati Uniti), andranno i scena i match validi per il primo turno del tabellone maschile (parte alta) e del tabellone femminile (parte bassa). Grandi attese per i campioni: il n.1 del mondo Novak Djokovic, vittorioso in questo Major l’anno scorso, e il n.3 del ranking Roger Federer, desideroso di ...

LIVE Giorgi-Linette 7-5 5-7 4-6 - Finale WTA New York in DIRETTA : trionfa la polacca - ennesima occasione buttata dall’azzurra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.43 Dopo questa amarissima conclusione vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. 6-4 Dritto in rete di Giorgi che spreca l’ennesima occasione regalando il primo titolo in carriera a Magda Linette, oltretutto partita dalle qualificazioni. 15-40 Dritto in controbalzo vincente di Linette, due championship point. 15-30 Gran dritto ...