LIVE Fognini-Opelka | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 4-6 3-4 | Fognini resta in scia

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Esce stavolta il rovescio incrociato diin risposta 0-15 Grande passante di rovescio disull’attacco diTiene il servizio, conche sparacchia il rovescio out. L’americano però guida il terzo set 4-3 (break) e andrà a servire 40-15 Rovescio lungolinea disul nastro e due palle del 3-4 perin questo terzo set 30-15 In corridoio lo smash diche fa tutto bene tranne la cosa più importante.si salva 15-15conquista un punto, venendo a rete e ribadendo più volte il proprio vantaggio 0-15 Grande rovescio incrociato sulla riga diche trova anche questo rovescio in corsa. Pazzesco Sbaglia con il dritto incrociatosi porta sul 4-2 nel terzo set, avanti di due parziali.in battuta 40-30 Out il rovescio in back difensivo ...

