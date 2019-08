Jannik Sinner | all' Us Open dalle montagne

Tennis - Jannik Sinner da record : nel tabellone principale degli Us Open a soli 18 anni. Primo classe 2001 nel main draw di un Major : Dopo i due Challenger (Bergamo e Lexington) e i due Future (Trento e Santa Margherita di Pula) conquistati nel 2019, il 18enne altoatesino Jannik Sinner continua a stupire qualificandosi per la prima volta in carriera per il tabellone principale di uno Slam, quello degli Us Open, al termine del match vinto contro lo spagnolo Vilella Martinez per 7-6 6-0. Al via il prossimo 26 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows, l’ultimo Major della ...

US Open 2019 - quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la qualificazione al main draw? Incasso a 5 cifre…. : Ad appena 18 anni Jannik Sinner si è qualificato agli US Open di tennis: l’azzurro sarà il primo classe 2001 in un torneo dello Slam, circostanza che ha portato al giovanissimo tennista italiano un assegno con l’equivalente di 52.000 euro, ovvero 58.000 dollari statunitensi. Gli US Open sono su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | Il Primo Mese è Gratis L’esordio proibitivo nel main draw contro l’elvetico Stan ...

US Open 2019 : tutti i qualificati e le qualificate ai tabelloni maschile e femminile. Per Jannik Sinner c’è Stan Wawrinka : Si è completato il quadro dei qualificati e delle qualificate ai tabelloni principali maschile (16) e femminile (16 più 3 lucky loser) degli US Open, ultimo torneo del Grande Slam del 2019. Sono inoltre usciti gli accoppiamenti dei qualificati nel primo turno maschile e quello che più ci interessa, naturalmente, è quello di Jannik Sinner. Il 18enne altoatesino è stato sorteggiato contro lo svizzero Stan Wawrinka, testa di serie numero 23 e ...

US Open 2019 : Jannik Sinner accede al tabellone principale di Flushing Meadows - battuto Mario Vilella Martinez! : Grande vittoria per Jannik Sinner che nell’ultimo turno delle qualificazioni degli US Open batte col punteggio di 7-6 6-0 lo spagnolo Mario Vilella Martinez e a 18 anni e 7 giorni accede per la prima volta al tabellone principale di un torneo del Grande Slam. Sinner comincia salendo sullo 0-30 col suo avversario al servizio e poi nel terzo game ha due palle break ma Vilella alla fine tiene entrambe le volte la battuta, anche Jannik recupera da ...

US Open 2019 - qualificazioni maschili : oltre a Jannik Sinner c’è anche Paolo Lorenzi in corsa per il tabellone principale : Il giovanissimo e il veterano dell’Italia, Jannik Sinner e Paolo Lorenzi, sono gli unici nostri portacolori rimasti in corsa per il tabellone principale degli US Open 2019. La cronaca del match di Jannik Sinner Il 37enne nativo di Roma e cresciuto a Siena, testa di serie numero 15 del tabellone e 136 al mondo ha battuto per 7-6(3) 6-3 in un’ora e 48 minuti il francese Enzo Couacaud, numero 170 del ranking. Nel primo set Lorenzi non sfrutta tre ...

US Open 2019 - qualificazioni maschili : Jannik Sinner annulla due match point a Viktor Galovic e accede al turno decisivo : Gran bella vittoria in rimonta di Jannik Sinner nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2019. L’altoatesino ha superato il croato (che ha anche la cittadinanza italiana, e per l’Italia ha giocato fino al 2014) Viktor Galovic con il punteggio di 4-6 7-6(2) 7-5, dopo aver annullato due match point al suo avversario in 2 ore e 49 minuti di incontro. Sinner affronterà nel turno decisivo lo spagnolo Mario Vilella Martinez, ...

US Open 2019 - primo turno qualificazioni maschili : Jannik Sinner strapazza Matteo Viola : Dura appena 48 minuti il derby italiano nel primo turno delle qualificazioni maschili degli US Open tra la testa di serie numero 24, Jannik Sinner, e Matteo Viola: il diciottenne si impone con un nettissimo 6-1 6-0 ed ora attende di conoscere il nome del prossimo avversario, che uscirà dal confronto tra l’australiano John Patrick Smith ed il croato Viktor Galovic. Nel primo set, durato 27 minuti, Sinner tiene agevolmente il servizio in ...

US Open 2019 - il tabellone delle qualificazioni e gli avversari di Jannik Sinner verso il main draw : E’ arrivato il momento per Jannik Sinner di inseguire il sogno dell’ingresso nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, gli US Open 2019, ultimo Major dell’anno, e sarà la seconda volta che ci proverà dopo un primo tentativo a Wimbledon. L’altoatesino di Sesto in Pusteria ha compiuto 18 anni lo scorso 16 agosto e sta disputando una stagione straordinaria: ha cominciato l’anno da numero 549 del mondo, ora è 131 ma la settimana scorsa ...

US Open 2019 : tutti gli italiani presenti nel main draw e chi dovrà passare dalle qualificazioni. Jannik Sinner sogna il pass : Saranno 24 gli italiani e le italiane presenti nei tabelloni principali e in quelli delle qualificazioni degli US Open 2019, l’ultimo torneo del Grande Slam dell’anno. Nel main draw del singolare maschile i nostri portacolori al via saranno sei: in ordine di classifica dell’entry list Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, in quello del singolare femminile solo Camila Giorgi. Molto ...

US Open 2019 - il tabellone maschile delle qualificazioni e gli avversari degli azzurri. Jannik Sinner incrocia Viola : Oggi lunedì 19 agosto incominciano le qualificazioni degli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis che va in scena a New York (USA). Tanti italiani sono impegnati nei turni preliminari per cercare un posto nel main-draw del prestigioso torneo statunitense, come sempre è necessario vincere tre incontri per poter essere protagonisti nel tabellone principale della manifestazione. Diamo uno sguardo al tabellone dei nostri portacolori ...

Tennis - Challenger Aptos 2019 : Jannik Sinner eliminato al secondo turno : Si ferma al secondo turno il cammino di Jannik Sinner nel torneo ATP Challenger di Aptos (Stati Uniti, cemento). Il Tennista altoatesino è stato sconfitto in due set dall’americano Bjorn Fratangelo, numero 121 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Sinner non sfrutta due palle break nel secondo game ed è lui poi ad annullarne una nel gioco successivo. Dal 4-4 al 6-6, però, ci sono ben quattro break ...

Tennis - Challenger Aptos 2019 : Jannik Sinner rimonta e batte l’olandese Sem Verbeek : rimonta vincente per Jannik Sinner nel primo turno del torneo ATP Challenger di Aptos: l’azzurro sconfigge in tre set il lucky loser olandese Sem Verbeek con il punteggio di 4-6 7-6 (3) 6-2 in un’ora e 52 minuti di gioco e domani se la vedrà con il numero 5 del seeding, lo statunitense Bjorn Fratangelo. Il primo set si apre con una palla break sciupata per parte, poi Sinner è il primo ad andare in difficoltà nuovamente nel sesto ...

Tennis - il nuovo ranking di Jannik Sinner : l’altoatesino scala la classifica grazie al successo a Lexington : Il talento di Jannik Sinner continua a farsi largo nel mondo del Tennis. Il giovane altoatesino, alla terza finale Challenger, conquista il suo secondo titolo (a Lexington), sconfiggendo l’australiano Alex Bolt e prendendosi la sua personale rivincita nei confronti dell’aussie che lo aveva sconfitto nelle qualificazioni di Wimbledon (12-10 al terzo set). Un successo frutto di determinazione e talento quello di Janik che, ancora una ...

Tennis - ATP Challenger Lexington 2019 : Jannik Sinner trionfa contro Alex Bolt in finale. Grande prova dell’altoatesino! : Jannik Sinner e un successo che vale quasi quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giovanissimo altoatesino conquista il secondo Challenger in carriera, dopo quello di Bergamo, e si impone sul cemento di Lexington (Stati Uniti), contro l’australiano Alex Bolt (n.152 ATP) che lo aveva sconfitto nel primo turno delle qualificazioni a Wimbledon (terzo set 12-10). Un successo significativo per 6-4 3-6 6-4 per l’italiano che ...