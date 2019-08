Ecco Giulia | la Prima Tronista Ufficiale di Uomini e Donne!

Uomini e Donne - Giulia è la nuova tronista : Ecco il video del provino : Si chiama Giulia la prima delle nuove troniste di Uomini e Donne, il dating show di Maria de Filippi, pronto a tornare in onda nelle prossime settimane. Finita la pausa estiva, il pubblico del pomeriggio di Canale 5 troverà sul trono questa ventisettenne romana, all'ultimo anno di università, presentata sull'account ufficiale di Instagram della trasmissione con alcune clip tratte dal suo provino. Nessuna esperienza pregressa nel mondo della ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 Budapest. Thomas CEccon pigliatutto : oro luccicante nei 50 farfalla! Giulia Salin argento nei 1500 - 4×100 stile donne di bronzo : Pokerissimo di podi, doppietta di ori, come all’Europeo, secondo crono all time nei 50 farfalla: basteranno questi numeri a far cambiare idea a chi avesse ancora qualche dubbio sulle qualità di Thomas Ceccon? E’ vero, serviranno conferme a livello assoluto, a partire da molto presto ma il campioncino veneto non finisce più di stupire in questa rassegna iridata juniores e oggi è arrivato il trionfo più inatteso e, per questo, ancora ...

Giulia De Lellis e le corna : «Ecco come mi sono sentita quando Andrea mi ha tradita» : Giulia De Lellis svela parte del suo libro «Le corna stanno bene su tutto» in uscita Il 17 Settembre 2019 e lo fa tramite una storia su Instagram. La celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata del tronista Andrea Damante ha raccontato attraverso le pagine di un libro il dolore della scoperta di un tradimento. Oggi la De Lellis ha confessato sui social qualcosa di più intimo: come si è sentita nell’esatto momento in cui ha ...

Giulia De Lellis : Ecco come si è sentita quando ha scoperto i tradimenti : Giulia De Lellis rivela come si è sentita quando ha scoperto di essere stata tradita Il 17 Settembre 2019, arriverà nelle librerie di tutta Italia il libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ firmato da Giulia De Lellis. L’amatissima influencer, ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voluto raccontare ai suoi fan quella che […] L'articolo Giulia De Lellis: ecco come si è sentita quando ha scoperto i tradimenti proviene da ...

Giulia Salemi - tante lacrime per Francesco Monte : “Ecco cosa mi ha ferito di più” : Giulia Salemi: le nuove dichiarazioni su Francesco Monte Giulia Salemi è tornata a parlare di Francesco Monte. In un’intervista rilasciata al settimanale F l’italo-persiana ha parlato della sua infanzia, dei suoi sogni professionali e ovviamente anche dell’amore. Che al momento non c’è più nella sua vita: solo qualche mese fa la web influencer ha detto […] L'articolo Giulia Salemi, tante lacrime per Francesco Monte: ...

Giulia De Lellis rivela : “Ecco come è nata la copertina del mio libro” : Giulia De Lellis rivela com’è nata la copertina del libro Le corna stanno bene su tutto La notizia dell’anno è che a Settembre uscirà il primo libro di Giulia De Lellis intitolato ‘Le corna stanno bene su tutto’. La famosissima influencer italiana è davvero raggiante per essere riuscita a raggiungere questo importante obiettivo e di […] L'articolo Giulia De Lellis rivela: “Ecco come è nata la copertina del mio ...

Giulia Belmonte - Ecco chi è la bellissima giornalista che conduce "Storia e misteri" con Aristide Malnati : Il diavolo e l'acquasanta, in senso positivo s'intende. Giulia Belmonte, 23 anni di Pescara, bellezza mediterranea dalle curve mozzafiato (già finalista di Miss Italia qualche anno fa), si trova a incarnare due anime che, secondo un'opinione diffusa, sarebbero contraddittorie. Da oltre un anno la mi

Giulia De Lellis e la dedica per il compleanno di Andrea Iannone : «Ecco cosa siamo noi due» : Una dedica di Giulia De Lellis per il neo fidanzato Andrea Iannone, che oggi spegne 30 candeline. I due insieme hanno dimenticato i rispettivi ex, Andrea Damante e Belen Rodriguez, e da quando la...

Uomini e Donne - Gemma Galgani e Giulia De Lellis insieme in tv. Ecco cosa andranno a fare : I volti più amati di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Gemma Galgani e Giulia De Lellis, saranno insieme per un nuovo progetto. Le due infatti condurranno lo show Giortì, realizzato in collaborazione dalla società Fascino, di proprietà della De Filippi, e MediaMai, di Davide Maggio e Mattia Buonoc

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : Ecco cosa dicono gli amici : cosa dicono gli amici della love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due sono diventati nel giro di due mesi inseparabili e fanno sul serio. Sono infatti già avvenute le prime presentazioni in famiglia e sia Giulia sia […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone: ecco cosa dicono gli amici proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News : Giulia Cavaglia ha Mentito a Tutti! Ecco Perchè! : Giulia Cavaglià, protagonista dell’ultima stagione Uomini e Donne Trono Classico, ha detto addio in breve tempo al suo fidanzato Manuel Galiano. Poche ore fa l’ex tronista voleva far ricadere le colpe su di lui, ma la verità è un’altra! Giulia Cavaglià non convince: Ecco perché! Raffaella Mennoia, sulla scia di ciò che è accaduto dopo la scelta a Uomini e Donne Classico di Giulia Cavaglia, cerca di indagare per capire che cosa ...

Giulia De Lellis - il libro lo ha scritto Stella Pulpo : “Ecco perché ho accettato” : Chi ha scritto il libro di Giulia De Lellis? Stella Pulpo Continua a far discutere il libro di Giulia De Lellis – Le corna stanno bene su tutto – in uscita il prossimo 17 settembre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai nascosto di avere uno scarso rapporto con la letteratura e davanti […] L'articolo Giulia De Lellis, il libro lo ha scritto Stella Pulpo: “Ecco perché ho accettato” proviene da Gossip ...

Giulia De Lellis s'infuria con i follower su Instagram : «Sono sconvolta - siete degli str***». Ecco cosa sta succedendo : Giulia De Lellis furiosa con i follower su Instagram: «siete degli str***». L'influencer romana ha postato un video sulle stories in cui redarguisce i fan, rei, a suo dire,...