Cremona | risse e rapine organizzate e celebrate su social

Cremona - le frasi dei tre minorenni nell’inchiesta sulle maxi-risse : “Vi prendo ad uno ad uno e vi ammazzo di botte” : “Fate saltare fuori i soldi subito, altrimenti finisce male, finisce che vi ammazziamo”. E ancora: “Datemi i soldi perché altrimenti chiamo gente pericolosa e vi potrebbero capitare cose non belle, cose davvero molto brutte”. Sono le minacce che correvano nelle chat di Whatsapp dei baby-bulli, contenute nell’ordinanza del gip del tribunale per i minorenni di Brescia, Francesca Caprioli, nell’ambito dell’inchiesta Cremona ...

Organizzavano risse a Cremona via social. Estorsioni a un'intera classe : La gang sgominata dai carabinieri di Cremona che organizzava risse e pestaggi in piazze e vie della città lombarda sulla pagina Instagram ‘Cremona.dissing’ minacciava un’intera classe di un Istituto superiore per farsi consegnare denaro. Su una chat di gruppo chiamata “1/a a meccanica”, hanno ricostruito gli investigatori, “richiedevano del denaro, dietro minacce di aggressioni, a tutti gli studenti di ...

